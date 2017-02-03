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В Донецкой области пророссийские боевики продолжают обстреливать Авдеевку. Как передает "Громадськое ТБ", обстрел начался около 19:30 вторника. Снаряды попали рядом с пунктами обогрева, в результате чего один сотрудник службы по чрезвычайным ситуациям был тяжело ранен.

Еще один снаряд попал в школу №2. Позже там нашли раненую женщину, она умерла от осколочных ранений в операционной.

В результате обстрела Авдеевки пострадал британский фотограф Кристофер Нунн, сообщили в Минобороны Украины. "С травмой левого глаза его эвакуировали в 66 военный медицинский госпиталь, откуда после осмотра доставили в областную клиническую больницу им. И.И.Мечникова города Днепр для оказания квалифицированной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По данным международной экспертно-журналистской группой Bellingcat, отряды боевиков ведут огонь по украинским войскам из жилых кварталов на востоке Донецка. Так 31 января было запущено не менее ста ракет из реактивных систем залпового огня "Град". Не менее половины этих пусков, как свидетельствуют выложенные в сеть видео, были сделаны вблизи жилых кварталов и гипермаркета "Ашан".

"Учитывая близость мест пусков к расположенной в этой местности гражданской инфраструктуре, любая украинская контратака, призванная подавить огонь РСЗО, автоматически подвергла бы риску жизни гражданских лиц, проживающих в этом районе", - отмечается в сообщении.

"Для пусков наверняка использовались реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", шасси которых позволяют машинам передвигаться по бездорожью. Таким образом, вполне можно было использовать другое место пуска. Однако неоднократное использование места пуска в 200 метрах к востоку от гипермаркета "Ашан" ясно указывает на то, что эта местность была выбрана специально, а жизни гражданских лиц были намеренно подвергнуты риску", - говорится в отчете.

Между тем, как сообщил председатель Донецкой области Павел Жебривский, российские представители в Совместном центре по контролю и координации повторно дали гарантии прекращения огня ради ремонта электросети в районе Авдеевки. "Российская сторона в СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня в районе порыва ЛЭП возле Авдеевки. Бригада электромонтажников в сопровождении саперов готовится к выезду на восстановление ЛЭП", - сообщил он.

"Со стороны временно оккупированной территории также выезжает бригада электромонтажников", - добавил Жебривский. Режим согласован с 7 до 18 часов

Накануне президент Владимир Путин заявил, что обострение ситуации в Донбассе спровоцировано украинской стороной и происходит именно сейчас, потому что Киеву нужно "вышибать" деньги из-за рубежа.

"Что касается сегодняшнего обострения, то позиция наша известна: его спровоцировали с украинской стороны. В пятницу на прошлой неделе начались, по сути, боевые действия. В воскресенье украинские так называемые добровольческие отряды захватили один из опорных пунктов оппозиции и проникли на территорию, контролируемую ополчением, на 200 метров. В воскресенье они были оттуда выбиты", - сказал Путин на пресс-конференции в Будапеште после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Отвечая на вопрос о причинах последнего обострения, российский лидер отметил, что их несколько. "Первая причина заключается в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги, деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, отдельных стран Европы, из Соединенных Штатов и международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии", - заявил Путин.

По его словам, нынешняя украинская власть не готова к реализации минских соглашений и ищет повод отказаться от них любым способом. "И этому тоже способствовало бы развитие конфликта", - отметил президент.

В четверг в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что в результате боевых действий в районе Авдеевки более 17 тысяч человек, в том числе 2,5 тысячи детей, остались без света, воды и отопления. Кроме того, по данным ЮНИСЕФ, в результате боев в районе Авдеевки были закрыты шесть школ и четыре детских сада. За последнее время из Авдеевки были эвакуированы 149 человек, в том числе 77 детей.

Массированные обстрелы Авдеевки с использованием тяжелой артиллерии, систем "Град" и танков начались 29 января. 30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение и водоснабжение города, а также Авдеевского коксохима и Донецкой фильтровальной станции.