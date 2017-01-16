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Украина подала в Международный суд ООН в Гааге иск с обвинением России в терроризме и национальной дискриминации. Об этом сообщается на сайте украинского МИДа. Иск подан в рамках двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

На время рассмотрения документа Украина просит суд принять обеспечительные меры, чтобы предотвратить дальнейшие нарушения Россией прав человека.

Нарушение Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, заявляют в Киеве, заключается в предоставлении Москвой "оружия и других видов помощи" боевикам ДНР и ЛНР. "К наиболее трагическим террористическим атакам российских марионеток, - говорится в сообщении МИДа, - следует отнести удар по самолету рейса MH17 компании Malaysia Airlines, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса недалеко от Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове".

Нарушение Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации состоит в кампании против нерусских общин в аннексированном Крыму, в частности против общин украинцев и крымских татар. "Начиная с незаконного "референдума", проведенного в атмосфере запугивания, российская оккупационная власть проводит политику культурного уничтожения этих общин", - отмечают в Киеве. Упоминаются "запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийств, самоуправных обысков, задержаний, попыток прекратить вещание СМИ, а также ограничение на преподавание украинского и крымскотатарского языков".

"В рамках незаконной агрессии на Украине Российская Федерация пренебрегает базовыми правами человека, которыми наделен каждый гражданин Украины, - прокомментировал подачу иска глава украинского МИДа Павел Климкин. - Мы больше двух лет пытались урегулировать существующие споры путем переговоров, но Россия не желает прекратить нарушения международного права".

О намерении Киева подать в Международный суд ООН иск с обвинением Москвы в терроризме объявил в январе прошлого года глава Минюста Украины Павел Петренко. Он пояснял, что все документы уже собраны и идут досудебные коммуникации с российской стороной.

За последние три года Украина направила массу исков к России в различные международные суды. Это, в частности, Международный уголовный суд, Международный трибунал ООН по морскому праву, ЕСПЧ.

В ноябре 2016 года прокурор МУСа Фату Бенсуда заявила, что ситуация в аннексированных Крыму и Севастополе "равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией". После этого Владимир Путин распорядился отозвать подпись Москвы под Римским статутом, чтобы тем самым вывести Россию из юрисдикции этого суда.