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новость Захарова отрицает договоренности по вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе

27.10.2016
Мария Захарова. Фото: mid.ru
Мария Захарова. Фото: mid.ru
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Утверждения Киева о договоренности по размещению вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе не соответствуют действительности. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, сообщает РИА "Новости".

"Заявление украинских политиков о некой договоренности по поводу развертывания в Донбассе вооруженной полицейской миссии просто не соответствует действительности. О чем действительно идет речь - это организация усиленного круглосуточного наблюдения за разведением сил и средств сторон на линии соприкосновения силами специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Именно об этом и говорилось в рамках нормандского саммита в Берлине 19 октября", - сказала она.

20 октября президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи "нормандской четверки" в Берлине заявил, что Россия согласилась на присутствие вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе. "Мы сейчас сделаем попытку для того, чтобы ввести вооруженную, мы ее называем полицейской, миссию ОБСЕ, которая будет обеспечивать безопасность как во время избирательного процесса, так и в переходной период", - сказал президент. Он отдельно подчеркнул, что российская сторона также поддержала необходимость ее введения.

Порошенко отметил, что, несмотря на усилия специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, обстрелы продолжаются. Он подчеркнул, что абсолютное большинство нарушений - это ответственность оккупационных войск. "Наши войска ведут лишь огонь в ответ. Но зафиксировать это мониторы СММ ОБСЕ не могут, поскольку они не вооружены, они могут лишь зафиксировать факт обстрела, но не всегда могут зафиксировать, с какой стороны он был осуществлен", - сказал Порошенко.

Именно поэтому, по его убеждению, должна быть введена специальная новая полицейская вооруженная миссия, которая сможет обеспечить безопасность и защитить себя. "Я думаю, что политическое урегулирование может начаться только тогда, когда будут обеспечены критерии безопасности. В противном случае – мы ни в коем случае не можем дать легитимизировать российскую оккупацию через механизм псевдовыборов по примеру крымского псевдореферендума или псевдовыборов 2 ноября 2014 года. Мы этого не допустим", - сказал украинский президент.

Уже на следующий день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для вооружения специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе нет ни одной весомой причины. "Важно, чтобы была независимая инстанция, которая бы следила за тем, как стороны конфликта выполняют минские соглашения, - сказала она. - Но нет ни одной весомой причины вооружать наблюдателей".

По ее словам, в Донбассе "должны просто работать согласованные в Минске механизмы". "Но до сегодняшнего дня украинская сторона продолжает обстреливать гражданское население на донецкой и луганской стороне, каждый день гибнут люди", - сказала Матвиенко. Она добавила, что провокации "по большей части исходят со стороны Киева".

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27.10.2016

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