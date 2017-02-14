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Министерство обороны России намерено закупить более 20 тысяч медалей для участников военной операции в Сирии. Объявление о тендере опубликовано на сайте сайте госзакупок.

Военное ведомство заказывает 20 тысяч медалей "Участнику военной операции в Сирии", а также по 50 медалей "За освобождение Пальмиры" и "За разминирование Пальмиры".

Медаль "Участнику военной операции в Сирии" - ведомственная награда, учрежденная в ноябре 2015 года. Согласно положению, ей награждаются лица за "отличия, отвагу и самоотверженность", проявленные в ходе военной операции в Сирии, а также за "успешное руководство действиями подчиненных" или "большой личный вклад" в проведение операции.

Известно, что в марте прошлого года Минобороны закупило 10,3 тысячи таких медалей.

Медали "За освобождение Пальмиры" и "За разминирование Пальмиры" также имеют статус ведомственных наград Минобороны.В мае прошлого года медали "За освобождение Пальмиры" получили дирижер Валерий Гергиев, виолончелист Сергей Ролдугин и другие участники концерта в Пальмире.

В конце прошлого года режим Асада и умеренная сирийская оппозиция пришли к соглашению о начале мирных переговоров, и в ночь на 30 декабря в стране было объявлено перемирие. В этой связи Владимир Путин приказал сократить численность российского контингента в Сирии. В Москве, однако, отмечали, что продолжат помогать Асаду в войне с ИГ и "Джабхат фатах эш-Шам", которые к участию в переговорном процессе приглашены не были.

18 января было объявлено о начале совместных российско-турецких налетов на объекты ИГ в Сирии.

Между тем переговоры между Асадом и умеренной оппозицией пока не дали каких-либо результатов.

30 января Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR) сообщил, что с 30 сентября 2015 года, когда Москва открыто вмешалась в сирийскую войну, от российских ракетных и бомбовых атак погиб 4751 мирный житель. 1160 человек из числа убитых гражданских - дети и подростки моложе 18 лет, еще 673 - женщины старше 18.

Общее же число погибших от российских ударов составило 11 048 человек. 3094 их них - боевики "Исламского государства", а еще 3203 - бойцы умеренной оппозиции, а также "Джабхат фатах аш-Шам" (бывшей "Джабхат ан-нусры") и Исламской партии Туркестана.