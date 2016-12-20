О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/War/Chechnya/m.257599.html | http://mirror715.graniru.info/War/Chechnya/m.257599.html
Также: Чечня, Регионы, Госдума, Полиция, Россия, Ближний Восток, Война, Украина, Парламент, Политика, Мир, Европа

новость СМИ: В Чечне формируются два батальона для отправки в Сирию

20.12.2016
Апти Болотханов и Александр Захарченко. Источник: novayagazeta.ru
Апти Болотханов и Александр Захарченко. Источник: novayagazeta.ru
Реклама

В Чечне формируются два батальона для отправки в Сирию, сообщает "Новая газета". Численность каждого батальона должна составить 600 человек.

Инициатива исходит от Москвы - в публикации говорится о задаче, поставленной перед чеченским руководством. Ответственным за выполнение этой задачи является депутат Госдумы от "Единой России" Адам Делимханов.

Набор в батальоны продолжается уже несколько месяцев. Одна из схем рекрутинга - создание спецрот при райотделах полиции. Так, новый начальник Шелковского райотдела, имени которого издание не уточняет, набрал в спецроту 10 человек, которые теперь усиленно занимаются физической и боевой подготовкой. Как рассказал изданию родственник одного из боевиков этой спецроты, "всех добровольцев взяли в том числе для возможного участия в наземной операции в Сирии".

Отмечается также, что власти стремятся набрать в создаваемые батальоны граждан, родственники которых сейчас воюют в Сирии на стороне "Исламского государства".

Командиром одного из батальонов, по данным издания, может стать Апти Болотханов, ранее участвовавший в агрессии России против Украины в Донецкой области. Известны его фотографии с главой ДНР Александром Захарченко.

Не исключено, что один из батальонов уже отбыл в Сирию. Во всяком случае, 6 декабря "Кавказ.Реалии" опубликовали видеозапись сборов в Сирию на базе в Ханкале, пригороде Грозного, присланную, как утверждалось, одним из читателей издания. Позже сообщалось, что в ролике изображены силовики из сводного батальона военной полиции, насчитывающего 500 человек, и они уже вылетели на Ближний Восток. Отмечалось, что в батальон входят как чеченцы, так и представители других этносов, в том числе русские и дагестанцы, и что костяк подразделения составили бывшие военные расформированных несколько лет назад батальонов спецназа ГРУ "Восток" и "Запад". При этом в военную полицию силовиков перевели лишь в конце ноября.

"Коммерсант", однако, утверждал, что подразделение будет действовать исключительно на территориях, подконтрольных диктатору Башару Асаду. Одной из его задач называлась охрана российской авиабазы Хмеймим.

В региональном военкомате Чечни рассказывали, что публикация видео об отъезде силовиков в Сирию "вызвала серьезный скандал". В конце позапрошлой недели по этому факту начали служебную проверку, а отправку военных приостановили.

13 декабря стало известно, что после утечки данных открыто уголовное дело и по нему уже задержаны пятеро военных, в том числе офицер. Какая статья УК им вменена, не уточнялось.

Позже в тот же день выяснилось, что 12 жителей Чечни, служивших в батальоне военной полиции, уволены из армии за отказ отправиться в Сирию. Однако желающих выехать на Ближний Восток, передавали СМИ, оказалось гораздо больше. Как утверждалось, "в первую очередь это связано с тем, что обещано повышенное денежное довольствие и различные льготы".

Оставить комментарий Обсудить
20.12.2016

новость Новости по теме
13.12.2016 12 военных-чеченцев уволены за отказ ехать в Сирию →
13.12.2016 "Росбалт": Из-за публикации ролика об отправке "чеченского спецназа" в Сирию возбуждено уголовное дело →
08.12.2016 Кадыров отрицает отправку в Сирию чеченских батальонов →
06.12.2016 Группа российских военных - чеченцев отправляется в Сирию →
Фото и Видео
27403
Play own
10 лет без Политковской
26409
Play own
Питер против моста Кадырова
26174
Play own
Николай Карпюк: не услышанное судом алиби
25694
Play own
Родная сторона защиты
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Жертв "Боярышника" все больше
Флакон с концентратом "Боярышник". Фото: irk.kp.ru
статья Убийство посла: мнения
Посол Андрей Карлов. Фото: mid.ru
новость Переговоры "друзей" Сирии
Джавад Зариф, Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Фото: mid.ru
статья Встреча Михалкова с Поветкиным
Илья Мильштейн
статья Грибок на ногтях
РЕКЛАМА
Loading...
новость ООН осудила оккупацию Крыма
Заседание Генассамблеи ООН. Фото с сайта cuuna.org
новость Террорист может быть на свободе
После теракта в Берлине, 19.12.2016. Кадр видео из твиттера @jpney
новость Выплату компенсаций задержат
Пенсионерка. Фото: wpravda.com
новость Навального не пустят на выборы
Алексей Навальный. Фото с сайта 2018.navalny.com
новость Кунгурову дали два года
Алексей Кунгуров. Кадр "Нейромира-ТВ"
новость Музыкальный "экстремизм" в Калуге
Роман Гришин. Фото с личной ФБ-страницы
новость Под арест за пару фраз
Мост Золотой во Владивостоке. Фото: vladik.me
новость Меркель: В Берлине был теракт
Ангела Меркель. Фото: www.sueddeutsche.de
статья Алеппо и мировое бездушие
Виталий Портников
новость Выборщики выбрали Трампа
Дональд Трамп. Кадр видео с donaldjtrump.com
новость Анкара сотрудничает с Москвой
Убийство посла Андрея Карлова. Кадр видеозаписи
новость Грозный: подсчет потерь
Моджахеды, убитые под Грозным. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
новость Число жертв "Боярышника" растет
Концентрат "Боярышник". Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области
новость ФСИН грозит Дадину иском
Ильдар Дадин в карельской ИК-7, 01.11.2016. Фото: ФСИН, источник: mk.ru
новость Задержания активистов в Москве
Василий Недопекин. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру