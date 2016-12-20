Реклама

В Чечне формируются два батальона для отправки в Сирию, сообщает "Новая газета". Численность каждого батальона должна составить 600 человек.

Инициатива исходит от Москвы - в публикации говорится о задаче, поставленной перед чеченским руководством. Ответственным за выполнение этой задачи является депутат Госдумы от "Единой России" Адам Делимханов.

Набор в батальоны продолжается уже несколько месяцев. Одна из схем рекрутинга - создание спецрот при райотделах полиции. Так, новый начальник Шелковского райотдела, имени которого издание не уточняет, набрал в спецроту 10 человек, которые теперь усиленно занимаются физической и боевой подготовкой. Как рассказал изданию родственник одного из боевиков этой спецроты, "всех добровольцев взяли в том числе для возможного участия в наземной операции в Сирии".

Отмечается также, что власти стремятся набрать в создаваемые батальоны граждан, родственники которых сейчас воюют в Сирии на стороне "Исламского государства".

Командиром одного из батальонов, по данным издания, может стать Апти Болотханов, ранее участвовавший в агрессии России против Украины в Донецкой области. Известны его фотографии с главой ДНР Александром Захарченко.

Не исключено, что один из батальонов уже отбыл в Сирию. Во всяком случае, 6 декабря "Кавказ.Реалии" опубликовали видеозапись сборов в Сирию на базе в Ханкале, пригороде Грозного, присланную, как утверждалось, одним из читателей издания. Позже сообщалось, что в ролике изображены силовики из сводного батальона военной полиции, насчитывающего 500 человек, и они уже вылетели на Ближний Восток. Отмечалось, что в батальон входят как чеченцы, так и представители других этносов, в том числе русские и дагестанцы, и что костяк подразделения составили бывшие военные расформированных несколько лет назад батальонов спецназа ГРУ "Восток" и "Запад". При этом в военную полицию силовиков перевели лишь в конце ноября.

"Коммерсант", однако, утверждал, что подразделение будет действовать исключительно на территориях, подконтрольных диктатору Башару Асаду. Одной из его задач называлась охрана российской авиабазы Хмеймим.

В региональном военкомате Чечни рассказывали, что публикация видео об отъезде силовиков в Сирию "вызвала серьезный скандал". В конце позапрошлой недели по этому факту начали служебную проверку, а отправку военных приостановили.

13 декабря стало известно, что после утечки данных открыто уголовное дело и по нему уже задержаны пятеро военных, в том числе офицер. Какая статья УК им вменена, не уточнялось.

Позже в тот же день выяснилось, что 12 жителей Чечни, служивших в батальоне военной полиции, уволены из армии за отказ отправиться в Сирию. Однако желающих выехать на Ближний Восток, передавали СМИ, оказалось гораздо больше. Как утверждалось, "в первую очередь это связано с тем, что обещано повышенное денежное довольствие и различные льготы".