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Боевики "Исламского государства" намерены максимально разрушить древние архитектурные памятники Пальмиры перед отступлением из города. Об этом говорится в сообщении российского Министерства обороны, опубликованном на странице ведомства в Фейсбуке.

"На фоне успешного продвижения сирийских войск к Пальмире российскими беспилотными средствами зафиксирована очередная активизация движения грузовых автомобилей террористов в районе древнего города. Это свидетельствует о намерениях ИГИЛ доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением", - говорится в сообщении.

"Ранее террористами ИГИЛ в Древней Пальмире были взорваны и уничтожены символы города и античной Сирии - Триумфальная арка, статуя "Лев Аллат", храмы Баалшамина и Бэла, а также три наиболее сохранившиеся погребальные башни", - сообщили в ведомстве.

В сентябре 2016 года в ходе специальной экспедиции в Пальмиру российские топографы и археологи Института истории материальной культуры РАН совместно с Минобороны выполнили аэрофотосъемку территории древней Пальмиры. В результате были получены высокоточные метрические трехмерные модели местности и объектов архитектуры, созданы подробные ортофотопланы, пространственное разрешение которых значительно выше, чем у существующих спутниковых снимков. Все это позволяет объемно и детально представить, каким был древний город до варварского разрушения, отметили в ведомстве, приложив к записи видео, снятое с беспилотника, подтверждающее разрушения.

В сообщении отмечается, что в "настоящий момент Россия обладает самой актуальной фиксацией и визуализацией современного состояния всемирно известного памятника".

О том, что боевики ИГ разрушили в Пальмире фасад Римского театра и тетрапилон, стало известно 20 января. Разрушения на территории объекта, занесенного в список наследия ЮНЕСКО, были подтверждены спутниковыми фотографиями. Исторические памятники были разрушены в период с 26 декабря по 10 января.

Боевики захватили Пальмиру 11 декабря 2016 года. Джихадисты совершили молниеносный бросок, после того как взяли под свой контроль старинную крепость на западной окраине города, построенную на вершине холма, на стратегической высоте. Войска Башара Асада отошли к югу от города.

По данным Минобороны, в наступлении на Пальмиру участвовали до 4 тысяч исламистов. Как говорилось в сообщении, ИГ перебросило крупные силы из района Ракки, где "активные боевые действия против террористов группировками, подконтрольными США и международной коалиции, на этой неделе были приостановлены", а также из окрестностей Дейр-эз-Зора. Из местности близ Дейр-эз-Зора прибыла и бронетехника ИГ, утверждали российские военные.

16 декабря 2016 года Владимир Путин назвал захват Пальмиры "чисто символическим вопросом". "С военно-политической точки зрения освобождение Алеппо более важно, чем ситуация в Пальмире", - заявил президент. Он добавил, что "нынешняя ситуация в Пальмире стала результатом несогласованных действий между всеми сторонами, задействованными в урегулировании сирийского кризиса".

5 мая в античном амфитеатре Пальмиры состоялся концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В ходе концерта "С молитвой о Пальмире. Музыка оживляет древние стены" виолончелист Сергей Ролдугин исполнил кадриль Родиона Щедрина, победитель конкурса им.Чайковского Павел Милюков - "Чакону" Баха. Среди зрителей были министр культуры Владимир Мединский и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.