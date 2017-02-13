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В Сирию направлен батальон военной полиции из Ингушетии, набранный из числа жителей региона. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

По словам чиновника, батальон будет работать "в тех населенных пунктах, городах, где разведены стороны, подписаны мирные соглашения". Его задачи - обеспечение безопасности российских летчиков и военных из Центра примирения враждующих сторон.

Численность батальона в публикации не уточняется.

В первой половине декабря стало известно, что в Сирию отправлен батальон военной полиции из Чечни, насчитывающий 500 человек - как чеченцев, так и представителей других этносов. 20 декабря "Новая газета" сообщила, что в этом же регионе формируются два батальона для переброски в ближневосточную страну. Командиром одного из батальонов, передавало издание, могут назначить Апти Болотханова, ранее участвовавшего в агрессии России против Украины в Донецкой области.

Первое официальное сообщение о прибытии батальона российской военной полиции в Сирию появилось 23 декабря. При этом Минобороны не уточняло, из какого региона отправили батальон.