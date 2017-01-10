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Военкомат Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани подтвердил гибель в Сирии капитана-артиллериста Марата Ахметшина. Об этом сообщает РБК.

35-летний Ахметшин, выехавший в Сирию в апреле прошлого года, погиб еще 5 июня. Тем не менее информация о смерти военного в СМИ появилась только 7 января - на татароязычном сайте "Шәһри Казан". По состоянию на вторник публикация недоступна, однако ее копия имеется в веб-архиве.

Жена Ахметшина не уточнила подробностей смерти капитана, рассказав лишь, что он погиб под Пальмирой. В военкомате РБК сообщили, что похороны состоялись в августе.

Между тем 113-й казанская школа решением горисполкома еще 7 декабря была названа именем Ахметшина. Как выяснил РБК, обратившись в школу, погибшему присвоено звание Героя России.

На сегодня достоверно известно примерно о 30 российских военных, погибших с 30 сентября 2015 года, когда Москва открыто вмешалась в сирийскую войну. Между тем известно, что помимо граждан, официально состоящих на службе в российской армии, в Сирии воюют и наемники, причем им, по данным СМИ, предоставляются те же льготы, что и кадровым военным. В начале августа число погибших в Сирии российских наемников оценивалось в 500-600 человек.