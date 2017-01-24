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Сирийская оппозиция на переговорах в Астане отказалась подписывать итоговое коммюнике стран-гарантов перемирия. Как передает ТАСС, об этом заявил Яхья аль-Ариди, выступающий официальным представителем делегации.

"Подписания не будет, - сказал он. - Страны-гаранты - Россия, Турция и, возможно, Иран - просто распространят документ".

По данным источника агентства в сирийской делегации, подписание коммюнике представителями правительства Сирии также не планируется. "Это документ, над которым работают страны-гаранты, чтобы затем представить его другим участникам переговоров", - добавил он.

По словам аль-Ариди, сирийская оппозиция скептично настроена относительно успеха переговоров о перемирии.

"Складывается ощущение, что страны-гаранты больше думают о своих интересах, чем о сирийском народе, - сказал он. - Мы хотим сохранить перемирие, но для этого другие стороны должны думать прежде всего о народе Сирии".

При этом спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура отметил, что стороны близки к согласованию итогового документа по встрече в Астане. "Мы недалеко от итоговой декларации, проделано много работы. Если будет принят такой вариант документа, который мы видим, это вселяет оптимизм", - сказал он

13 января Интерфакс сообщал, что прибывшие в Москву представители сирийской оппозиции попросили Россию о проведении сухопутной операции. По информации агентства, об этом заявил глава делегации Мустафа аль-Шейх. "Пускай российские силы войдут в Сирию и в любой уголок Сирии, и мы готовы их принять, если придут установить мир в нашей стране", - якобы заявил он.

Аль-Шейх при этом пояснил, что чеченские подразделения уже участвовали в различных операциях, в частности, освобождении Алеппо. "Но я при этом убежден, что Россия - не захватчик", - подчеркнул он.

Накануне вечером "Новая газета" опубликовала сканы брошюр с инструкциями по поведению в Сирии. Они были розданы военнослужащими 46-й бригады оперативного назначения Росгвардии. По данным источников издания, чеченских военных из этой бригады готовят "к сирийской командировке".

В конце декабря 2016 года режим Асада и умеренная оппозиция пришли к соглашению о начале мирных переговоров, и в ночь на 30-е число в стране было объявлено перемирие. В этой связи Путин приказал сократить численность российского контингента в Сирии.

Первым этапом этого процесса стал вывод из Средиземного моря авианосца "Адмирал Кузнецов" и сопровождающих его кораблей Северного флота.