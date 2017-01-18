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новость Генштаб: Россия и Турция начали совместно бомбить ИГ в Сирии

18.01.2017
Турецкий удар по деревне Суфлания под Эль-Бабом, 11.01.2017. Кадр видео с youtube-канала Turkish Armed Forsess
Турецкий удар по деревне Суфлания под Эль-Бабом, 11.01.2017. Кадр видео с youtube-канала Turkish Armed Forsess
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Россия и Турция начали совместные бомбардировки объектов "Исламского государства" в Сирии. Как передает Интерфакс, об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба российской армии Сергей Рудской.

Удары наносятся по 36 объектам в пригородах города Эль-Баб в мухафазе Халеб (Алеппо). В бомбежках участвуют девять российских и восемь турецких самолетов.

Турецкие СМИ, в частности правительственное агентство Anadolu, также сообщают о совместных налетах - однако со ссылкой на Рудского, а не на военное ведомство своей страны.

Начальник Главного оперативного управления также рассказал, что российская авиация наносит удары в районе города Дейр-эз-Зор - центра одноименной мухафазы. Там, пояснил Рудской, она прикрывает с воздуха силы сирийского диктатора Башара Асада, ведущие наступление на ИГ.

В конце прошлого месяца режим Асада и умеренная оппозиция пришли к соглашению о начале мирных переговоров, и в ночь на 30 декабря в стране было объявлено перемирие. В этой связи Владимир Путин приказал сократить численность российского контингента в Сирии. Первым этапом процесса стал вывод из Средиземного моря авианосца "Адмирал Кузнецов" и сопровождающих его кораблей Северного флота. 6 января сообщалось, что они выдвигаются на свою базу в Североморск.

Между тем Россия заявила, что продолжит помогать Асаду в войне с ИГ и "Джабхат фатах эш-Шам", которые к участию в переговорном процессе приглашены не были.

15 января российские СМИ сообщали, что после сокращения численности войск у Москвы в Сирии останутся два крупных военных объекта, необходимых для "обеспечения боеспособности", - это морская база в Тартусе и авиабаза Хмеймим близ Латакии. При этом базу в Тартусе предполагается модернизировать, чтобы в ее порт смогли заходить большие корабли вплоть до крейсеров.

Отмечалось, что сокращение не затронет также зенитные ракетные системы комплексы, которые будут использоваться для охраны обеих баз. Также сообщалось, что весь периметр базы Хмеймим по-прежнему будет охраняться военной полицией.

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18.01.2017

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