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Также: Ближний Восток, Россия, Война, Мир, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость Российской батальон военной полиции переброшен в Алеппо

23.12.2016
Ханкала: российские военные готовятся к отправке в Сирию. Кадр "Кавказ.Реалий"
Ханкала: российские военные готовятся к отправке в Сирию. Кадр "Кавказ.Реалий"
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В Алеппо переброшен российский батальон военной полиции. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В настоящее время подразделение совершило марш с авиабазы Хмеймим в город Алеппо для выполнения задач в составе российского Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении. Отмечается, что накануне батальон был переброшен на авиабазу Хмеймим самолетами Военно-транспортной авиации "после прохождения доподготовки на одном из полигонов". Отмечается, что "подразделение военной полиции укомплектовано только военнослужащими по контракту".

Военные полицейские в составе территориальных отделов российского Центра примирения враждующих сторон будут обеспечивать безопасность военнослужащих центра, специалистов российского Международного противоминного центра, а также персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев, прибывающих в Алеппо. "Также военнослужащие батальона окажут помощь городским властям Алеппо в обеспечении правопорядка", - говорится в пресс-релизе.

Между тем Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо от боевиков, сообщает пресс-служба Кремля. "Этот успех стал возможен благодаря совместным усилиям всех, кто сплотился в борьбе с международным терроризмом в Сирии", - отметил российский президент. Путин подчеркнул, что теперь главная задача - "сосредоточить усилия на вопросах, касающихся продвижения мирного урегулирования, в частности, путем заключения соглашения о комплексном разрешении сирийского кризиса".

В пятницу министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении Алеппо. По словам Шойгу, операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии. Президент, в свою очередь, назвал освобождение Алеппо важнейшим шагом на пути нормализации ситуации в Сирии и регионе в целом, отметил решающее участие в этой операции российских военных.

Во вторник "Новая газета" сообщала, что в Чечне формируются два батальона для отправки в Сирию. Численность каждого подразделения должна составить 600 человек. Набор в батальоны продолжается уже несколько месяцев. Одна из схем рекрутинга - создание спецрот при райотделах полиции. Как рассказал изданию родственник одного из солдат такой спецроты, "всех добровольцев взяли в том числе для возможного участия в наземной операции в Сирии".

Отмечается также, что власти стремятся набрать в создаваемые батальоны граждан, родственники которых сейчас воюют в Сирии на стороне "Исламского государства". Командиром одного из батальонов, по данным издания, может стать Апти Болотханов, ранее участвовавший в агрессии России против Украины в Донецкой области.

Комментарии 8 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
23.12.2016

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