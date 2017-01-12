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Продолжающиеся в районе Дамаска бои между правительственными войсками и повстанцами могут привести к срыву мирных переговоров, которые намечены на 23 января в Астане. Об этом заявил спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, сообщает Би-Би-Си.

Де Мистура отметил, что перемирие в Сирии в основном соблюдается. Однако в Сирии остаются районы, куда доставка гуманитарной помощи ООН, несмотря на объявленное прекращение огня, затруднена.

Бои возле столицы страны продолжаются за источники воды и систему водоснабжения. По данным властей, около 5,5 миллиона жителей Дамаска не имеют сейчас возможности получать чистую питьевую воду, так как около 70 процентов инфраструктуры по доставке воды было повреждено в ходе боев. Теперь сирийские правительственные войска пытаются отбить долину, где находятся источники воды.

29 декабря президент Владимир Путин заявил, что сирийское правительство и вооруженная оппозиция договорились о прекращении огня и готовы начать мирные переговоры. При этом президент признал, что достигнутые договоренности по Сирии хрупкие. "Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами", - отметил Путин.

Перемирие вступило в силу в полночь 30 декабря. Уже на следующий день сирийские повстанцы заявили о случаях нарушения режима прекращения огня со стороны правительственных сил. Представители оппозиции предупредили, что если удары армии Башара Асада продолжатся, они будут считать недействительным гарантированное Россией и Турцией соглашение о перемирии.

31 декабря Совет Безопасности ООН единогласно одобрил российскую резолюцию по перемирию в Сирии. В документе содержится призыв как можно быстрее организовать доставку гуманитарной помощи. Также резолюция призывает к политическому урегулированию конфликта.