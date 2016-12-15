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Евросоюз и Россия могут занять общую позицию в противостоянии планам избранного президента США Дональда Трампа отменить ядерную сделку с Ираном. Об этом в интервью The Wall Street Journal рассказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Другие темы для возможного объединения - урегулирование ближневосточных конфликтов, а также дискуссия об уменьшении роли Организации Объединенных Наций. "В каждом конкретном случае вы найдете вопросы, где я бы не была удивлена видеть европейцев и русских на одной стороне", - пояснила она.

Вместе с тем Могерини подчеркнула, что экономические санкции Евросоюза, введенные в отношении России, останутся увязанными с процессом выполнения минских соглашений. По словам представителя ЕС, решение не будет зависеть от того, какой позиции по этому поводу будет придерживаться следующая администрация США.

По словам Могерини, ЕС в отношениях с будущей администрацией США склонен к позиции, более ориентированной на заключение соглашений, которые в одинаковой степени учитывали бы интересы обеих сторон.

При этом коснувшись сделки с Тегераном по атому, она выразила уверенность, что "соглашение выживет", хотя Трамп неоднократно заявлял о своем намерении разорвать его в случае победы на выборах.

"Я думаю, что продолжение выполнения условий соглашения (по ядерной программе Иран. - Ред.) находится в интересах США", - добавила глава европейской дипломатии.

Саммит Евросоюза 15 декабря обсудит и примет решение по продлению экономических санкций в отношении России в соответствии с предложением президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель. Во вторник на пресс-конференции в Берлине Олланд и Меркель высказались в поддержку продления ограничительных мер в отношении России.

Президент Франции отметил, что санкции будут продолжены, если минские договоренности не будут воплощаться. "Необходимо будет вновь продлить санкции против России, несмотря на то, что мы бы хотели большего прогресса в имплементации этого процесса", - заявила канцлер Германии.