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Саммит Евросоюза 15 декабря обсудит и примет решение по продлению экономических санкций в отношении России в соответствии с предложением президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

"Главы государств и правительств рассмотрят рекомендации президента Олланда и канцлера Меркель о продлении санкций в отношении России ввиду отсутствия прогресса в выполнении минских соглашений", - сказал еврочиновник. По его словам, принятие решения на таком уровне позволит в дальнейшем легче решить технические вопросы, связанные с реализацией этих выводов.

Во вторник на пресс-конференции в Берлине Олланд и Меркель высказались в поддержку продления ограничительных мер в отношении России. Президент Франции отметил, что санкции будут продолжены, если минские договоренности не будут воплощаться. "Необходимо будет вновь продлить санкции против России, несмотря на то, что мы бы хотели большего прогресса в имплементации этого процесса", - заявила канцлер Германии.

"Это решение наших западных партнеров - хотят ли они сотрудничать или хотят идти по пути санкций. Мы считаем, что это путь тупиковый, не способствует решению никаких проблем", - прокомментировал заявление Олланда и Меркель помощник президента России Юрий Ушаков.

10 ноября Reuters со ссылкой на пятерых европейских дипломатов сообщало, что в ЕС намерены продлить санкции против России в декабре этого года, до того как избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность. Решение о продлении санкций должны поддержать все 28 государств ЕС. По словам собеседников агентства, в ЕС опасаются, что действия нового президента США могут усложнить достижение консенсуса.

Речь идет о продлении как персональных, так и секторальных санкций. Ранее их действие продлевалось раз в полгода. Срок действия секторальных санкций истекает31е января, персональных - 17 марта.