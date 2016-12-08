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В США и Евросоюзе изучают сделку по участию швейцарского трейдера Glencore в покупке доли в НК "Роснефть". Об этом заявил специальный посланник США по международным энергетическим вопросам Амос Хохштейн в интервью Bloomberg.

По словам Хохштейна, американские власти считают, что сделка с "Роснефтью" - "не то, что они надеялись, когда вводили санкции в отношении России". Посланник отметил, что США "не обязательно" заблокируют сделку, но проанализируют, нарушает ли она санкции. В случае выявления нарушений США будут реагировать "в агрессивной манере".

Сделка показывает, "какие трудные времена пришли в Россию", которая остро нуждается в деньгах от продажи акций нефтяной компании, считает Хохштейн. .

Между тем в самой Glencore фактически опровергли факт крупных вложений собственных средств в акции "Роснефти". В опубликованном в четверг сообщении Glencore говорится, что в результате сделки компания получит лишь 0,54 процента акций "Роснефти", причем это будет "непрямое" владение.

Собственные инвестиции Glencore составят лишь 300 миллионов евро, то есть меньше 3 процентов от стоимости пакета. К тому же компания не учитывает эти деньги в общей сумме сделки, поскольку они будут внесены акциями Glencore, а не наличными. Остальное финансирование проведут за счет Qatar Investment Authority и банковского кредита.

Накануне глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о завершении сделки по продаже пакета акций компании за 10,5 миллиарда евро. Покупателями стали международная компания Glencore и консорциум государственного фонда Катара. Они приобрели равные доли - по 9,75 процента.

"Сделка совершена на восходящем тренде стоимости нефти, - заметил Путин. - Соответственно, это отражается на стоимости самой компании. В этом смысле время очень удачное".

Глава государства добавил, что за счет этой сделки, а также произведенного в октябре выкупа у государства акций "Башнефти" корпорация Сечина обеспечила поступление в бюджет 17,5 миллиарда долларов. Президент "Роснефти", в свою очередь, отметил, что в пересчете на российскую валюту это свыше 1 триллиона рублей.