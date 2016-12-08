О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Economy/m.257303.html | http://mirror715.graniru.info/Economy/m.257303.html
Также: Экономика, Россия, США, Европа, Российско-американские отношения, Политика, Мир

новость США и ЕС проверят сделку Glencore с "Роснефтью" на предмет нарушения санкций

08.12.2016
Штаб-квартира Glencore. Фото: neweurope.eu
Штаб-квартира Glencore. Фото: neweurope.eu
Реклама

В США и Евросоюзе изучают сделку по участию швейцарского трейдера Glencore в покупке доли в НК "Роснефть". Об этом заявил специальный посланник США по международным энергетическим вопросам Амос Хохштейн в интервью Bloomberg.

По словам Хохштейна, американские власти считают, что сделка с "Роснефтью" - "не то, что они надеялись, когда вводили санкции в отношении России". Посланник отметил, что США "не обязательно" заблокируют сделку, но проанализируют, нарушает ли она санкции. В случае выявления нарушений США будут реагировать "в агрессивной манере".

Сделка показывает, "какие трудные времена пришли в Россию", которая остро нуждается в деньгах от продажи акций нефтяной компании, считает Хохштейн. .

Между тем в самой Glencore фактически опровергли факт крупных вложений собственных средств в акции "Роснефти". В опубликованном в четверг сообщении Glencore говорится, что в результате сделки компания получит лишь 0,54 процента акций "Роснефти", причем это будет "непрямое" владение.

Собственные инвестиции Glencore составят лишь 300 миллионов евро, то есть меньше 3 процентов от стоимости пакета. К тому же компания не учитывает эти деньги в общей сумме сделки, поскольку они будут внесены акциями Glencore, а не наличными. Остальное финансирование проведут за счет Qatar Investment Authority и банковского кредита.

Накануне глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о завершении сделки по продаже пакета акций компании за 10,5 миллиарда евро. Покупателями стали международная компания Glencore и консорциум государственного фонда Катара. Они приобрели равные доли - по 9,75 процента.

"Сделка совершена на восходящем тренде стоимости нефти, - заметил Путин. - Соответственно, это отражается на стоимости самой компании. В этом смысле время очень удачное".

Глава государства добавил, что за счет этой сделки, а также произведенного в октябре выкупа у государства акций "Башнефти" корпорация Сечина обеспечила поступление в бюджет 17,5 миллиарда долларов. Президент "Роснефти", в свою очередь, отметил, что в пересчете на российскую валюту это свыше 1 триллиона рублей.

Оставить комментарий Обсудить
08.12.2016

новость Новости по теме
08.12.2016 Акции "Роснефти" обновили исторический максимум →
07.12.2016 Приватизация 19,5 процента "Роснефти" завершена →
15.11.2016 Суд отправил Улюкаева под домашний арест →
12.10.2016 "Роснефть" выкупила у государства контрольный пакет "Башнефти" →
20.06.2016 Bloomberg: "Роснефть" продаст пятую часть акций Китаю и Индии →
Фото и Видео
23154
Play own
Голодовка валютных заемщиков
22768
Play own
Флэшмоб валютных ипотечников
"Улов дня". Проспект мира, Москва, 1991 г. Фото Дмитрия Борко
Фотоуроки кризиса (10 фото)
22285
Play own
"Пожирание рубля" у Центробанка
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Ужас Путина перед судом
Владимир Путин плачет. Фото с сайта Точка.Нет
новость Как пытали Панова
Евгений Панов в суде, 05.12.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость Советник Трампа прибыл в Москву
Картер Пейдж. Фото: en.news-front.info
статья Зорькина обидели
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Акция в поддержку Дадина: ФОТО
Алексей Никитин на акции в поддержку Ильдара Дадина. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
статья Еврейский гнев Соловьева
РЕКЛАМА
Loading...
новость Визы для украинцев отменят
Флаги Украины и Евросоюза
новость Новое "разоблачение" НТВ
Кадр анонса передачи НТВ с участием Ильи Пономарева
новость Детский срок менту за убийство
Андрей Артемьев в своем кабинете. Источник: fontanka.ru
в блоге Из нас растят уродов
383
новость СКР вписался за предателей
Максим Одинцов. Источник: krymr.com
новость Запад о санкциях за Асада
В приемном покое детской больницы в восточном Алеппо во время налета. Источник: AP
новость Задержаны сотрудники ГУЭБиПК
ГУЭБиПК. Кадр "Первого канала"
новость Разведчиков заподозрили в связях с ФСБ
Логотип Военной контрразведки Польши
новость Петиция о запрете абортов отклонена
Пикет против запрета абортов. Кадр Грани-ТВ
новость "Закон садистов" несколько смягчили
Избиение заключенного в ИК-10 в Ростове-на-Дону. Кадр видеозаписи
новость У Медведева отнимут дрон
Дмитрий Медведев в исследовательском центре под Тель-Авивом. Фото: government.ru
новость Для Карауловой требуют пять лет
Варвара Караулова. Кадр "Радио Свобода"
новость Поджог ментовки в Улан-Удэ
Улан-Удэ: в помещении полицейского поста после поджога. Фото: СКР, источник: infpol.ru
новость Студентов проверят на экстремизм
Митинг у РГГУ. Фото: @_Borodulin