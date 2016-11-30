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Суд Евросоюза признал необоснованными часть санкций в отношении бизнесмена Аркадия Ротенберга. Как говорится в опубликованном решении ведомства, необоснованными признаны ограничительные меры за период с июля 2014 по март 2015 года.

При этом суд подтвердил действие ограничительных мер за период с марта 2015 по сентябрь 2016 года. Защита Ротенберга может обжаловать вердикт суда в течение двух месяцев.

"Что касается конкретно господина Ротенберга, суд пришел к выводу, что ссылка на "россиян, принимающих решения", не сопровожденная подробностями, является слишком расплывчатой и недостаточна для оправдания ограничительных мер против него", - говорится в тексте решения.

В Кремле уже отметили, что "безусловно, рады, что господин Ротенберг смог защитить свои права таким образом".

"Аркадий Ротенберг является российским предпринимателем, он отстаивает свои права в ситуации, когда, с нашей точки зрения, в отношении него и ряда других физических лиц были незаконно введены санкции", - пояснил РИА "Новости" пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков

Слушания по иску Ротенберга прошли летом 2016 года. Бизнесмен, включенный решением Европейского совета от 30 июля 2014 года в санкционный список Евросоюза, оспорил это решение осенью того же года.

Брюссель посчитал, что Ротенберг "поддерживал или получал выгоду от принимающих решения представителей России, ответственных за дестабилизацию ситуации на востоке Украины и за незаконную аннексию Крыма".

Обосновывая санкции, ЕС охарактеризовал Аркадия Ротенберга как "давнего знакомого" президента Владимира Путина и основного акционера компании "Гипротрансмост", получившей право разработать проект строительства моста в Крым. ость и заморожено имущество его компаний. Общая стоимость замороженных активов оценивалась в 30 миллионов евро.

Сам Ротенберг отрицал, что ему принадлежит "Гипротрансмост". После этого формулировка была изменена. В новой версии было указано, что бизнесмен является владельцем компании "Стройгазмонтаж", которая по решению российского правительства стала в начале 2015 года единственным подрядчиком работ по проектированию и строительству моста через Керченский пролив.

Кроме того, в обосновании санкций против Ротенберга указывалось на то, что он занимает пост председателя совета директоров издательского дома "Просвещение", который в июле-августе 2014 года участвовал в программе "Детям России: адрес Крым" по доставке российских учебников школьникам аннексированного полуострова.

"Эта пиар-кампания была разработана для того, чтобы убедить крымских детей, что они теперь граждане России, тем самым поддерживая политику российского правительства по интеграции Крыма в Россию", - констатировалось в распоряжении Европейского совета.