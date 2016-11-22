О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/President/m.256864.html
Также: Президент, Россия, Европа, Экономика, Запрещенка, Политика, Мир | Персоны: Владимир Путин

новость Тянут-потянут

Путин намерен "как можно дольше" не отменять продуктовое эмбарго
22.11.2016
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
Реклама

Россия "будет тянуть как можно дольше" с отменой продуктового эмбарго, введенном в ответ на западные санкции. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме "Общероссийского народного фронта" в Москве, сообщает Интерфакс.

Во время форума к президенту обратился сельскохозяйственный предприниматель. Он попросил "ни в коем случае не отменять" продэмбарго. "Я вам по секрету скажу. Будем тянуть как можно дольше", - ответил Путин.

"Мы действительно сделали это сознательно и, по сути дела, воспользовались теми, прямо скажем, недальновидными решениями, которые были приняты в отношении нашей страны со стороны наших так называемых партнеров, вводивших эти санкции", - сказал Путин. Тем самым, уверен президент, Россия создала условия для производства сельхозпродукции внутри страны.

При этом президент подчеркнул, что потребитель должен получать качественные товары. "Конечно, все производители внутри страны заинтересованы, чтобы эта ситуация продолжалась как можно дольше, - отметил Путин. - Но теперь я скажу совершенно неожиданную, может быть криминальную на ваш взгляд, вещь: потребитель заинтересован в том, чтобы получать товары хорошего качества по наименьшей цене и поэтому нам нужно создавать конкурентные условия".

В то же время президент признал, что российские контрсанкции привели к росту цен. "Они, к сожалению, привели в краткосрочном варианте к некоторому росту цен на продовольственные товары", - сказал Путин.

Эмбарго на поставку продуктов из стран, принявших санкции против России, было введено 7 августа 2014 года. 24 июня прошлого года Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго на год.

27 мая премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить документы для продления продовольственного эмбарго до конца 2017 года. "Наши производители неоднократно выступали за сохранение продовольственного эмбарго на аграрные товары и сельхозтовары из стран, которые ввели санкции в отношении РФ или в последствие к ним присоединились. Хочу сказать, что я поручил подготовить предложения по продлению ответных мер не на год, а до конца 2017 года", - сказал Медведев на встрече с членами Российского союза промышленников и предпринимателей.

29 июня Путин подписал указ о продлении продуктового эмбарго до конца 2017 года.

Оставить комментарий Обсудить
22.11.2016

новость Новости по теме
10.11.2016 ЕС намерен еще до инаугурации Трампа продлить санкции против России →
05.10.2016 Глава Минсельхоза Ткачев заявил о пользе продовольственного эмбарго →
13.09.2016 Правительство внесло соль в список санкционных продуктов →
26.08.2016 Россия ограничила госзакупки импортного продовольствия →
12.08.2016 Правительство продлило срок уничтожения санкционных продуктов до конца 2017 года →
05.08.2016 За год в России уничтожили более 7,5 тысяч тонн санкционной продукции →
16.07.2016 Медведев: Потери российской экономики от санкций "измеряются значительными цифрами" →
01.07.2016 Евросоюз продлил санкции против России до конца января 2017 года →
29.06.2016 Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2017 года →
21.06.2016 Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал продление санкций →
17.06.2016 Путин: Россия не отменит контрсанкции против ЕС из-за боязни обмана →
17.06.2016 Песков: Отмена санкций - не вопрос повестки дня →
27.05.2016 Медведев поручил продлить продовольственное эмбарго до конца 2017 года →
Фото и Видео
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27199
Play own
"Чистые выборы" 18 сентября
26434
Play own
Одиннадцатая прогулка Путина
24570
Play own
Единство Путина с народом
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья "Обама - евнух"
новость СМИ: Дочь Каримова убита
Гульнара Каримова. Фото из твиттера
новость Украина: задержание предателей
КПП "Чонгар". Фото: dpsu.gov.ua
статья Кадыров, Сечин и Улюкаев
Илья Мильштейн. Courtesy photo
РЕКЛАМА
Loading...
новость Ракетные комплексы на Курилах
Береговой ракетный комплекс "Бал-Э". Фото: mil.ru
новость По делу Захарченко арестованы счета
Сейф с изъятыми у Захарченко деньгами. Фото: sledcom.ru
в блоге Именем Гегеля
383
новость Испытана ракета для "ядерного поезда"
БЖРК. Фото с сайта Минобороны
новость Начальник сербских колорадов
Александр Синджелич на Восточной Украине. Источник: theins.ru
новость США об "Искандерах"
Запуск ракеты с "Искандер-М". Фото: mil.ru
статья Улюкаев и Крым
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Путин: Нацелим ракеты на НАТО
Владимир Путин с макетом ракеты-носителя "Молния-М". Фото: kremlin.ru
новость Порошенко о России
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
новость К Улюкаеву вызывали "скорую"
Алексей Улюкаев. Фото: economy.gov.ru
новость Вече в Киеве: ВИДЕО
Вече в Киеве. Кадр Грани-ТВ
новость Россияне обеднели на 15 процентов
Деньги. Фото: Грани.Ру
новость РКН давит на Opera
Изображение с сайта opera.com
новость Проект "Ростеха" отклонен
Человек со смартфоном. Фото: androidinsider.ru
новость Асад бомбит больницу: видео
В приемном покое детской больницы в восточном Алеппо во время налета. Источник: AP
новость "Ведомости" удалили статью о Сечине
Игорь Сечин. Фото: rosneft.ru