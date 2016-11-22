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Россия "будет тянуть как можно дольше" с отменой продуктового эмбарго, введенном в ответ на западные санкции. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме "Общероссийского народного фронта" в Москве, сообщает Интерфакс.

Во время форума к президенту обратился сельскохозяйственный предприниматель. Он попросил "ни в коем случае не отменять" продэмбарго. "Я вам по секрету скажу. Будем тянуть как можно дольше", - ответил Путин.

"Мы действительно сделали это сознательно и, по сути дела, воспользовались теми, прямо скажем, недальновидными решениями, которые были приняты в отношении нашей страны со стороны наших так называемых партнеров, вводивших эти санкции", - сказал Путин. Тем самым, уверен президент, Россия создала условия для производства сельхозпродукции внутри страны.

При этом президент подчеркнул, что потребитель должен получать качественные товары. "Конечно, все производители внутри страны заинтересованы, чтобы эта ситуация продолжалась как можно дольше, - отметил Путин. - Но теперь я скажу совершенно неожиданную, может быть криминальную на ваш взгляд, вещь: потребитель заинтересован в том, чтобы получать товары хорошего качества по наименьшей цене и поэтому нам нужно создавать конкурентные условия".

В то же время президент признал, что российские контрсанкции привели к росту цен. "Они, к сожалению, привели в краткосрочном варианте к некоторому росту цен на продовольственные товары", - сказал Путин.

Эмбарго на поставку продуктов из стран, принявших санкции против России, было введено 7 августа 2014 года. 24 июня прошлого года Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго на год.

27 мая премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить документы для продления продовольственного эмбарго до конца 2017 года. "Наши производители неоднократно выступали за сохранение продовольственного эмбарго на аграрные товары и сельхозтовары из стран, которые ввели санкции в отношении РФ или в последствие к ним присоединились. Хочу сказать, что я поручил подготовить предложения по продлению ответных мер не на год, а до конца 2017 года", - сказал Медведев на встрече с членами Российского союза промышленников и предпринимателей.

29 июня Путин подписал указ о продлении продуктового эмбарго до конца 2017 года.