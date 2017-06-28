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У здания Совета Федерации полицейские задержали главу московского отделения "Яблока" Сергея Митрохина, сообщается на сайте партии. Он участвовал в пикете против принятия закона о реновации.

К зданию на Большой Дмитровке пришли около 150 человек. Они требовали перенести рассмотрение закона Советом Федерации. К пикетчикам вышла спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

"Мы посмотрели тщательнейшим образом с участием юристов, нарушает ли этот закон Конституцию, нарушает ли он права граждан. Сегодня у Совета Федерации нет никаких юридических оснований отклонить этот закон, потому что он существенно доработан и в полной мере защищает права граждан", - заявила Матвиенко.

Однако Митрохин не согласился с ней и настаивал на переносе рассмотрения документа и повторном его обсуждении. "Если бы вы были мэром Москвы, не знаю, хватило бы у вас политической воли, чтобы пойти на такой крупный, мощный проект в интересах жителей", - сказала Матвиенко лидеру московского "Яблока". "Я еще буду мэром Москвы, Валентина Ивановна, - ответил Митрохин. - У меня бы хватило политической воли расселить общежития".

Сразу после ухода Матвиенко Митрохина задержали и доставили в отдел полиции "Тверской".

14 июня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о реновации московского жилья. В программу сноса войдут только дома "первого периода индустриального домостроения" и аналогичные по конструкции. К домам этого типа закон относит здания, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов с использованием типовых изделий стен и перекрытий. Реновация не будет применяться к аварийным домам, они будут продолжать сноситься в соответствии с уже существующим законодательством.

В этот день у здания Госдумы были задержаны 14 человек, стоявших в одиночных пикетах против принятия закона в третьем чтении, в том числе Митрохин.