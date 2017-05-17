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Также: Регионы, Право, Общество, Политика, Россия | Персоны: Владимир Ресин

новость Кланов громадье

Transparency International: Инициатором сноса пятиэтажек был бывший вице-мэр Москвы Ресин
17.05.2017
Владимир Ресин. Фото с сайта www.zman.com
Владимир Ресин. Фото с сайта www.zman.com
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Ключевую роль в принятии решения о старте программы сноса московских пятиэтажек принимал депутат Госдумы и бывший вице-мэр Москвы Владимир Ресин. Об этом говорится в новом расследовании антикоррупционной организации Transparency International, опубликованном на ее сайте.

Организация называет Ресина основным разработчиком забуксовавшего в Госдуме законопроекта о реновации жилья и "единственным среди авторов профессионалом в области градостроительной деятельности".

Пять участвующих в программе реновации московских компаний создали неформальный консорциум "Реновация", утверждают в TI. В консорциум входят rорпорация S.Holding, ОАО "Моспроект", АО "Компания "Главмосстрой", ООО "Мосэксперт", агентство недвижимости "Калинка-Риэлти". Объединение не будет регистрироваться как юридическое лицо, но под каждый отдельный проект партнеры будут создавать отдельную компанию, а каждая из пяти компаний-участниц консорциума будет заниматься свое отдельной частью программы реновации.

По данным Transparency International, Ресин связан с каждой из пяти структур-участниц "Реновации". Руководящие должности в организациях занимают близкие к Ресину люди, в том числе его бывшие подчиненные, в частности, с 21 марта коммерческим директором "Моспроекта" является бывший советник Ресина Алексей Шепель.

В публикации описывается конфликт вокруг "Моспроекта" между Шепелем и Департаментом городского имущества правительства Москвы (ДГИ). Московской мэрии принадлежит 50 процентов плюс одна акция компании, Шепель владеет примерно сорока процентами. Когда бывший советник Ресина стал коммерческим директором организации, он,по его словам, обнаружил "обнаружил вероятные хищения", ответственность за которые возложил на предыдущий менеджмент компании. С 27 апреля в Моспроекте установилось "двоевластие" между Шепелем и гендиректором Павлом Рассказовым, ранее занимавшим должность в ДГИ. Такая ситуация сложилась после того, как ДГИ через суд добился избрания нового совета директоров, который выбрал Рассказова новым гендиректором структуры.

Transparency International заключает, что борьба за право реализовывать программу реновации идет между двумя ключевыми строительным "кланами" Москвы: "старым", который возглавляет Ресин, и "новым", контролируемым нынешним главой столичного строительного комплекса заместителем мэра Маратом Хуснуллиным.

В среду Мосгордума приняла в первом чтении внесенный мэром Сергеем Собяниным законопроект о дополнительных гарантиях жителям сносимых пятиэтажек. До его принятия у прокуратуры Москвы возникли замечания к тексту документа. Лидер фракции КПРФ в МГД заявил, что проект был внесен в нарушение процедуры.

Во вторник стало известно, что совет Госдумы перенес второе чтение законопроекта о сносе пятиэтажек на 5 июля.

В воскресенье согласованный митинг на проспекте Сахарова против сноса московских пятиэтажек собрал более 20 тысяч участников ( Фото ФОТО). Демонстранты пришли с плакатами "Жилище неприкосновенно! Статья 25 Конституции", "Частная собственность - основа права", "Сначала жилье дольщикам, потом реновация". Авторы сразу нескольких разных плакатов уподобили реновацию депортации. Еще часть плакатов содержала критику властей, в частности мэра Москвы Сергея Собянина, и олигархов. Со сцены митинга звучали призывы "Собянина в отставку!".

Принятый в первом чтении законопроект о реновации московских пятиэтажек, внесенный в Госдуму столичной мэрией, предполагает, что жильцов будут переселять в их же район или в соседний в том же округе. Несколько иные правила устанавливаются для жителей Центрального округа и Новой Москвы - их допускается переселять и в другие районы в пределах их округов.

Законопроект вызвал возмущение москвичей, так как снос может затронуть не только аварийные и ветхие дома и есть угроза, что жильцов будут переселять принудительно.

26 апреля на совещании с членами правительства, посвященном программе реновации жилья в столице, Владимир Путин обещал не подписывать закон о расселении пятиэтажек в Москве, если права граждан будут нарушены. Мэр Москвы Сергей Собянин на этом совещании заявил, что ко второму чтению в законопроект будет внесена поправка, обеспечивающая гражданам жилье в тех районах, в которых они проживают, если они сами не пожелают переселиться в другой.

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Домашнего страха струя

Илья Мильштейн, 26.04.2017

Похоже на то, что посредством принудительного улучшения жилищных условий миллионы людей надолго погружают в мир бесконечных бюрократических дрязг, судебных конфликтов, тягостных тревог и страхов. Россиян намеренно фрустрируют, чтобы они не отвлекались на разного рода политику, а тупо боялись и мучились неизвестностью. Лишний раз убеждаясь в том, что судьбы их решаются без них.
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