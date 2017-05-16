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новость По просьбам выселение

Второе чтение законопроекта о пятиэтажках перенесено на 5 июля
16.05.2017
На митинге против сноса пятиэтажек. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
На митинге против сноса пятиэтажек. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
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Совет Думы перенес на 5 июля второе чтение законопроекта о сносе московских пятиэтажек и создании Фонда содействия реновации жилищного фонда. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова.

"Совет Думы принял решение о том, что по законопроекту о реновации жилищного фонда в Москве 20 июня будут проведены парламентские слушания. И второе чтение намечается на 5 июля", - сказал Мельников.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются в готовности московских властей к диалогу по вопросам реновации жилья. "Абсолютно открыто для всех замечаний и конструктивных предложений ведет себя мэрия Москвы, и не вызывает сомнений готовность и желание вести диалог со всеми", - сказал он. Пресс-секретарь также отметил, что данная тема остается в повестке дня Кремля, хотя в последние дни президент находился в Китае и не контактировал с мэрией столицы по этому вопросу.

В воскресенье согласованный митинг на проспекте Сахарова против сноса московских пятиэтажек собрал более 20 тысяч участников ( Фото ФОТО). Демонстранты пришли с плакатами "Жилище неприкосновенно! Статья 25 Конституции", "Частная собственность - основа права", "Сначала жилье дольщикам, потом реновация". Авторы сразу нескольких разных плакатов уподобили реновацию депортации. Еще часть плакатов содержала критику властей, в частности мэра Москвы Сергея Собянина, и олигархов. Со сцены митинга звучали призывы "Собянина в отставку!".

В соответствии с пожеланием организаторов митинга - бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой и журналистки Екатерины Винокуровой - митинг проходил без партийной символики. Такое решение организаторы объясняли стремлением "максимально сохранить единство" протестующих.

Из известных политиков на митинг пришел лидер Партии прогресса Алексей Навальный в сопровождении жены и сына. При этом Навальный живет в сравнительно новом юго-восточном районе Марьино, где пятиэтажек нет. Ближе к концу митинга около 30 омоновцев вывели Навального и его семью за ограждение митинга, после того как он подошел к сцене. При этом выступать Навальный, по его словам, не намеревался, а к сцене приблизился по просьбе Галяминой. В знак протеста против действий силовиков экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков отказался от выступления на митинге.

Принятый в первом чтении законопроект о реновации московских пятиэтажек, внесенный в Госдуму столичной мэрией, предполагает, что жильцов будут переселять в их же район или в соседний в том же округе. Несколько иные правила устанавливаются для жителей Центрального округа и Новой Москвы - их допускается переселять и в другие районы в пределах их округов.

Законопроект вызвал возмущение москвичей, так как снос может затронуть не только аварийные и ветхие дома и есть угроза, что жильцов будут переселять принудительно.

26 апреля на совещании с членами правительства, посвященном программе реновации жилья в столице, Владимир Путин обещал не подписывать закон о расселении пятиэтажек в Москве, если права граждан будут нарушены. Мэр Москвы Сергей Собянин на этом совещании заявил, что ко второму чтению в законопроект будет внесена поправка, обеспечивающая гражданам жилье в тех районах, в которых они проживают, если они сами не пожелают переселиться в другой.

3 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить второе чтение законопроекта о сносе пятиэтажек на начало июля.

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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Домашнего страха струя

Илья Мильштейн, 26.04.2017

Похоже на то, что посредством принудительного улучшения жилищных условий миллионы людей надолго погружают в мир бесконечных бюрократических дрязг, судебных конфликтов, тягостных тревог и страхов. Россиян намеренно фрустрируют, чтобы они не отвлекались на разного рода политику, а тупо боялись и мучились неизвестностью. Лишний раз убеждаясь в том, что судьбы их решаются без них.
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