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В Москве завершилось голосование по включению в программу реновации 4546 домов, попавших в предварительный список на снос. Жители 452 домов выступили против, сообщает РБК со ссылкой на опубликованные мэрией предварительные итоги волеизъявления.

Явка составила 71 процент, а в 118 домах превысила 90 процентов. 4087 домов проголосовали за снос, при этом в 21 доме в голосовании участвовали абсолютно все жители. В семи домах голосование не состоялось.

При этом основным фактором, повлиявшим на решение жителей, стали конструктивные характеристики зданий. 84 процента домов, в которых жители высказались против переселения - кирпичные. Это составляет пятую часть от кирпичных домов, попавших в список. Самый старый дом, выбывший из программы реновации, построен в 1906 году в Красносельском районе. В двух районах против сноса высказалось больше половины жителей - 55 процентов в Москворечье-Сабурове и 51 в Измайлово.

На результаты голосования не повлияли ни близость к станциям метро, ни политические предпочтения жителей. В 37 из 91 района за снос проголосовали жители всех домов, попавшие в список. Больше всего домов, 272, снесут в Кузьминках.

В среду Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о реновации московского жилья. В программу сноса войдут только дома "первого периода индустриального домостроения" и аналогичные по конструкции. К домам этого типа закон относит здания, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов с использованием типовых изделий стен и перекрытий. Реновация не будет применяться к аварийным домам, они будут продолжать сноситься в соответствии с уже существующим законодательством.

В среду Москве у здания Госдумы были задержаны 14 человек, стоявших в одиночных пикетах против принятия в третьем чтении закона о реновации, в том числе председатель московского отделения партии "Яблоко".

9 июня законопроект о реновации московского жилья был принят во втором чтении. За документ проголосовали 406 депутатов, двое выступили против, двое воздержались.

Ко второму чтению в документ внесли 144 поправки, из них утвердили 120. Однако противники реновации считают, что никакие поправки не устранят фундаментальных дефектов законопроекта, который предусматривает изъятие частной собственности.

Перед вторым чтением законопроекта у Госдумы прошла акция против законопроекта, в которой приняли участие несколько десятков человек. Люди держали плакаты "Собянинская "реновация" - варварство XXI века", "Депутат, сдай свою собственность в фонд реновации" и другие. На забор Госдумы повесили строительную бело-красную ленту, ставшую символом протеста против реновации. Были задержаны несколько активистов, в том числе Митрохин.