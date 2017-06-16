О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Regions/m.261795.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Regions/m.261795.html
Также: Регионы, Право, Россия, Общество, Политика

новость Жители 452 московских домов проголосовали против их сноса

16.06.2017
Снос пятиэтажки. Фото: archnadzor.ru
Снос пятиэтажки. Фото: archnadzor.ru
Реклама

В Москве завершилось голосование по включению в программу реновации 4546 домов, попавших в предварительный список на снос. Жители 452 домов выступили против, сообщает РБК со ссылкой на опубликованные мэрией предварительные итоги волеизъявления.

Явка составила 71 процент, а в 118 домах превысила 90 процентов. 4087 домов проголосовали за снос, при этом в 21 доме в голосовании участвовали абсолютно все жители. В семи домах голосование не состоялось.

При этом основным фактором, повлиявшим на решение жителей, стали конструктивные характеристики зданий. 84 процента домов, в которых жители высказались против переселения - кирпичные. Это составляет пятую часть от кирпичных домов, попавших в список. Самый старый дом, выбывший из программы реновации, построен в 1906 году в Красносельском районе. В двух районах против сноса высказалось больше половины жителей - 55 процентов в Москворечье-Сабурове и 51 в Измайлово.

На результаты голосования не повлияли ни близость к станциям метро, ни политические предпочтения жителей. В 37 из 91 района за снос проголосовали жители всех домов, попавшие в список. Больше всего домов, 272, снесут в Кузьминках.

В среду Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о реновации московского жилья. В программу сноса войдут только дома "первого периода индустриального домостроения" и аналогичные по конструкции. К домам этого типа закон относит здания, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов с использованием типовых изделий стен и перекрытий. Реновация не будет применяться к аварийным домам, они будут продолжать сноситься в соответствии с уже существующим законодательством.

В среду Москве у здания Госдумы были задержаны 14 человек, стоявших в одиночных пикетах против принятия в третьем чтении закона о реновации, в том числе председатель московского отделения партии "Яблоко".

9 июня законопроект о реновации московского жилья был принят во втором чтении. За документ проголосовали 406 депутатов, двое выступили против, двое воздержались.

Ко второму чтению в документ внесли 144 поправки, из них утвердили 120. Однако противники реновации считают, что никакие поправки не устранят фундаментальных дефектов законопроекта, который предусматривает изъятие частной собственности.

Перед вторым чтением законопроекта у Госдумы прошла акция против законопроекта, в которой приняли участие несколько десятков человек. Люди держали плакаты "Собянинская "реновация" - варварство XXI века", "Депутат, сдай свою собственность в фонд реновации" и другие. На забор Госдумы повесили строительную бело-красную ленту, ставшую символом протеста против реновации. Были задержаны несколько активистов, в том числе Митрохин.

Оставить комментарий Обсудить
16.06.2017
новость Новости по теме
14.06.2017 Госдума приняла в третьем чтении закон о реновации московского жилья →
14.06.2017 У здания Госдумы задержаны протестующие против закона о реновации →
09.06.2017 Законопроект о реновации московского жилья принят во втором чтении →
09.06.2017 У Госдумы проходит акция против программы сноса пятиэтажек →
06.06.2017 Противники реновации провели акцию в центре Москвы →
01.06.2017 "Архнадзор" просит исключить из списков сноса 320 исторических зданий →
28.05.2017 На акции против сноса пятиэтажек полиция потребовала убрать антисобянинские баннеры →
28.05.2017 В Севастополе прошел митинг против принятия нового генплана →
20.05.2017 В Москве задержали муниципального депутата Ванеева →
17.05.2017 Transparency International: Инициатором сноса пятиэтажек был бывший вице-мэр Москвы Ресин →
17.05.2017 Мосгордума приняла в первом чтении законопроект о сносе пятиэтажек →
16.05.2017 Второе чтение законопроекта о пятиэтажках перенесено на 5 июля →
14.05.2017 Московский митинг против сноса пятиэтажек собрал свыше 20 тысяч участников →
28.04.2017 Активистка московского "Яблока" Федорова ослепла после нападения →
26.04.2017 Путин: Права жителей сносимых пятиэтажек не должны нарушаться →
Фото и Видео
29814
Play own
"Антиреновация": версия политиков
29245
Play own
Защити пруд от храма
28955
Play own
ЛГБТ в гайд-парке
28833
Play own
Питер против Путина
Реклама
Наши спонсоры
13142
5291
13097
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Сезон охоты на Путина
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
статья С Путиным скучно
Илья Мильштейн
статья Прямая линия: перлы
новость Зотлотов: Протесты похожи на "цветные революции"
Виктор Золотов. Фото rosgvard.ru
статья День России на Тверской: ВИДЕО, ФОТО
Фото Дмитрия Борко
РЕКЛАМА
Loading...
новость Путин назвал протесты "саморекламой"
День России на Тверской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
в блоге Защита Карпова
383
новость Дачи семьи Путина в Биаррице
Вилла Кирилла Шамалова в Биаррице. Фото Ольги Кравец для "Медузы"
новость Суд ЕС прокатил Киселева
Дмитрий Киселев в итоговой программе 16.03.2014
статья Что случилось в День России
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Прокурор занялся лично Трампом
Роберт Мюллер. Фото: fbi.gov
в блоге Интервью с Путиным и Сталиным
383
новость Луговой о кольцах Сатурна
Андрей Луговой. Фото с официального сайта депутата
новость Питер: СКР против школьника
Задержание Дмитрия Мякшина на акции 12 июня. Фото: zona.media
новость Новый картельный сговор Пригожина
Евгений Пригожин. Фото: restoranoff.ru
в блоге Петербургский беспредел
59
в блоге Линейка для прямой линии
383
новость Данные об имуществе засекретят
Василий Пискарев. Фото: er-duma.ru
новость Володин: Нас не любят генетически
Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
новость Непомнящих не выпускают из СИЗО
Иван Непомнящих в Басманном суде. Фото Ю.Тимофеева/Грани.Ру