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В Москве у здания Госдумы задержаны более 10 человек, стоявших в одиночных пикетах против принятия в третьем чтении закона о реновации жилья. Об этом сообщает один из задержанных, председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин.

В автозаке также оказались Антон Антонов-Овсеенко, Владимир Стрельцов, Вероника Вельт, Вячеслав Ванкин, Алексей Филатов, Вадим Воронцов, Владимир Мацулевич, Игорь Бакиров, Наталья Борткевич, Ирина Ильина. Задержанных отвезли в отдел полиции "Тверской".

Кроме того, задержана инвалид-чернобылец Зоя Петровна. У нее был плакат "Улица Таймырская, дом 8 корпус 1. Мы за реновацию! Хотим жить в достойных условиях!".

Позже Митрохин сообщил, что в отделе полиции находятся уже 14 задержанных.

Между тем у здания Госдумы остаются более сотни противников реновации. У многих из них повязаны красно-белые строительные ленты, ставшие символом этого протеста.

9 июня у Госдумы прошла акция против законопроекта, в которой приняли участие несколько десятков человек. Люди держали плакаты "Собянинская "реновация" - варварство XXI века", "Депутат, сдай свою собственность в фонд реновации" и другие. На забор Госдумы повесили строительную бело-красную ленту, ставшую символом протеста против сноса пятиэтажек. Были задержаны несколько активистов, в том числе Митрохин.

В тот же день законопроект о реновации московского жилья был принят во втором чтении. За документ проголосовали 406 депутатов, двое выступили против, двое воздержались.

Ко второму чтению в документ внесли 144 поправки, из них утвердили 120. Согласно этим поправкам, жители переселяемых домов смогут по требованию получить не "равнозначное", а "равноценное" жилье или денежную компенсацию. Предусмотрена возможность за доплату увеличить площадь новой квартиры. При принятии самого решения о расселении голоса не принявших участие в опросе распределяются пропорционально результатам. Раньше всех, кто не высказался, автоматически относили к сторонникам сноса. Кроме того, старые дома нельзя будет сносить, пока решение о расселении обжалуется в суде.

Также были уточнены характеристики домов, подпадающих под программу реновации: это только дома "первого периода индустриального домостроения". К ним в документе относятся здания, проекты которых разрабатывались с 1957 по 1968 годы, строившиеся с использованием типовых изделий, стен и перекрытий.

Однако противники реновации считают, что никакие поправки не устранят фундаментальных дефектов законопроекта, который предусматривает изъятие частной собственности