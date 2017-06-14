О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/activism/m.261724.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/activism/m.261724.html
Также: Акции протеста, Полиция, Госдума, Россия, Парламент, Политика | Персоны: Сергей Митрохин

новость Не стой под стрелой

У здания Госдумы задержаны протестующие против принятия закона о реновации
14.06.2017
Задержанные у здания Госдумы. Фото: Сергей Митрохин
Задержанные у здания Госдумы. Фото: Сергей Митрохин
Реклама

В Москве у здания Госдумы задержаны более 10 человек, стоявших в одиночных пикетах против принятия в третьем чтении закона о реновации жилья. Об этом сообщает один из задержанных, председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин.

В автозаке также оказались Антон Антонов-Овсеенко, Владимир Стрельцов, Вероника Вельт, Вячеслав Ванкин, Алексей Филатов, Вадим Воронцов, Владимир Мацулевич, Игорь Бакиров, Наталья Борткевич, Ирина Ильина. Задержанных отвезли в отдел полиции "Тверской".

Кроме того, задержана инвалид-чернобылец Зоя Петровна. У нее был плакат "Улица Таймырская, дом 8 корпус 1. Мы за реновацию! Хотим жить в достойных условиях!".

Позже Митрохин сообщил, что в отделе полиции находятся уже 14 задержанных.

Между тем у здания Госдумы остаются более сотни противников реновации. У многих из них повязаны красно-белые строительные ленты, ставшие символом этого протеста.

9 июня у Госдумы прошла акция против законопроекта, в которой приняли участие несколько десятков человек. Люди держали плакаты "Собянинская "реновация" - варварство XXI века", "Депутат, сдай свою собственность в фонд реновации" и другие. На забор Госдумы повесили строительную бело-красную ленту, ставшую символом протеста против сноса пятиэтажек. Были задержаны несколько активистов, в том числе Митрохин.

В тот же день законопроект о реновации московского жилья был принят во втором чтении. За документ проголосовали 406 депутатов, двое выступили против, двое воздержались.

Ко второму чтению в документ внесли 144 поправки, из них утвердили 120. Согласно этим поправкам, жители переселяемых домов смогут по требованию получить не "равнозначное", а "равноценное" жилье или денежную компенсацию. Предусмотрена возможность за доплату увеличить площадь новой квартиры. При принятии самого решения о расселении голоса не принявших участие в опросе распределяются пропорционально результатам. Раньше всех, кто не высказался, автоматически относили к сторонникам сноса. Кроме того, старые дома нельзя будет сносить, пока решение о расселении обжалуется в суде.

Также были уточнены характеристики домов, подпадающих под программу реновации: это только дома "первого периода индустриального домостроения". К ним в документе относятся здания, проекты которых разрабатывались с 1957 по 1968 годы, строившиеся с использованием типовых изделий, стен и перекрытий.

Однако противники реновации считают, что никакие поправки не устранят фундаментальных дефектов законопроекта, который предусматривает изъятие частной собственности

Оставить комментарий Обсудить
14.06.2017
новость Новости по теме
09.06.2017 Законопроект о реновации московского жилья принят во втором чтении →
09.06.2017 У Госдумы проходит акция против программы сноса пятиэтажек →
06.06.2017 Противники реновации провели акцию в центре Москвы →
01.06.2017 "Архнадзор" просит исключить из списков сноса 320 исторических зданий →
28.05.2017 На акции против сноса пятиэтажек полиция потребовала убрать антисобянинские баннеры →
28.05.2017 В Севастополе прошел митинг против принятия нового генплана →
20.05.2017 В Москве задержали муниципального депутата Ванеева →
17.05.2017 Transparency International: Инициатором сноса пятиэтажек был бывший вице-мэр Москвы Ресин →
17.05.2017 Мосгордума приняла в первом чтении законопроект о сносе пятиэтажек →
16.05.2017 Второе чтение законопроекта о пятиэтажках перенесено на 5 июля →
14.05.2017 Московский митинг против сноса пятиэтажек собрал свыше 20 тысяч участников →
28.04.2017 Активистка московского "Яблока" Федорова ослепла после нападения →
26.04.2017 Путин: Права жителей сносимых пятиэтажек не должны нарушаться →
Фото и Видео
30041
Play own
Как винтили на Тверской
30036
Play own
День России за 7 минут
29814
Play own
"Антиреновация": версия политиков
29611
Play own
"Радужный флэшмоб" в Петербурге
Реклама
Наши спонсоры
12863
18129
Avatar 34x34
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Сешнс отрицает связи с Россией
Джефф Сешнс. Фото: powerlineblog.com
статья Что случилось в День России
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость "Беркут" против москвичей
Сергей Кусюк в Москве 12.06.2017. Фото: Мария Карпухина/"Дождь"
новость Задержанные остаются в полиции
Задержанные в полиции Петербурга. Фото: Александр Шуршев‏
статья День России на Тверской: ВИДЕО, ФОТО
Фото Дмитрия Борко
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Линейка для прямой линии
383
новость Задержаны 136 поддростков
День России на Тверской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
новость СМИ: Перепиличного заказал Кремль
Смерть Перепиличного на первых полосах британских газет
в блоге Официоз о беспорядках
383
статья Задержания в День России
День России на Тверской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
новость В КНДР освобожден студент из США
Отто Уормбир. Кадр трансляции
новость Путин: США - спонсор терроризма
Владимир Путин на митинге в Лужниках
статья Коми изобличил Трампа
Владимир Абаринов
новость Рубанов арестован на 10 суток
Роман Рубанов. Фото: navalny.livejournal.com
новость США и ЕС о задержаниях 12 июня
Задержание на Тверской, 12.06.2017. Фото: Грани.Ру
новость Высланные дипломаты работали на ГРУ
Посольство России в Кишиневе. Фото: russkaya-moldova.ru
новость Власти США против Telegram
Павел Дуров. Фото из личного твиттера
новость Питер: ночь после протестов
Задержанные в петербургском ОП-15 ночью. Фото с ВК-страницы Ярослава Путрова
новость Полтора года за героин от ЦПЭ
Кирилл Бобро в суде, 20.03.2017. Фото Виталия Зубенко
новость Трамп не дозвонился до прокурора
Прит Бхарара. Фото из личного твиттера