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новость Выселится и ликует весь народ

Противники реновации провели акцию у Госдумы
06.06.2017
Протест у Госдумы. Кадр видеотрансляции
Протест у Госдумы. Кадр видеотрансляции
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На слушания в Госдуме не пустили противников программы реновации московского жилья, в том числе депутатов Мосгордумы от КПРФ Елену Шувалову и Николая Зубрилина. Об этом сама коммунистка сообщает на своей странице.

"Противники изменений в Закон о статусе столицы по так называемой реновации, пришедшие к Государственной Думе, не допускаются на парламентские слушания. Для прохода остальных - коридор из ОМОНа и какие-то списки. Слушания власть предержащие явно задумали сделать ангажированными - в ключе строительных корпораций", - написала Шувалова.

Как рассказал "Новой газете" Зубрилин, ему позвонили из аппарата Мосгордумы. "Сообщили, что я не буду пропущен, потому что я не являюсь жителем пятиэтажки", - отметил депутат. По словам Шуваловой, ей также позвонили из Мосгордумы и сказали, что ее имя убрали из списка гостей по просьбе представителей Госдумы. "Ко мне обращаются жители из разных районов Москвы с жалобами, что их также не включают в списки", - отметила депутат.

Шувалова заявила, что она намерена провести акцию возле Госдумы и потребовать пропустить делегацию и поговорить с депутатами, ответственными за составление списков.

На опубликованной Шуваловой видеозаписи, видно, как охрана Госдумы предлагает собравшимся перед зданием парламента "освободить проход". Всего перед зданием нижней палаты собралось несколько сотен москвичей.

Затем протестующие взялись за руки и пошли по прилегающим к зданию Госдумы улицам. Они скандировали "Собянина в отставку!" и "Защитим наши дома". Полиция пока не препятствует проведению акции.

Между тем РБК сообщает, что во вторник комитета Госдумы по транспорту и строительству поддержал проект поправок ко второму чтению законопроекта о реновации жилищного фонда в Москве. "Поступило 144 поправки, и 90 процентов учтены полностью или частично. Правительственные поправки учтены все, за исключением одной, из депутатских - большинство. Мы постарались максимально учесть то, что просили жители Москвы". - заявил глава комитета Евгений Москвичев. По его словам, депутаты гарантировали право на суд, право выбора, право равнозначности и равноценности или денежной компенсации.

В феврале Владимир Путин поручил мэру Москвы Собянину снести все пятиэтажки в Москве, а на их месте построить новые дома. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тысяч домов, общая площадь которых превышает 25 миллионов квадратных метров. В этих зданиях живут до 1,6 миллиона москвичей. Предварительные оценки стоимости программы назывались некоторыми депутатами в диапазоне 3-3,5 триллиона рублей.

2 мая правительство Москвы опубликовало предварительный перечень из 4566 домов, которые включены в голосование для участия в программе реновации жилищного фонда.

Программа реновации вызвала активные протесты москвичей. 14 мая В Москве митинг против сноса пятиэтажек собрал более 20 тысяч участников ( Фото ФОТО). Демонстранты пришли с плакатами "Жилище неприкосновенно! Статья 25 Конституции", "Частная собственность - основа права", "Сначала жилье дольщикам, потом реновация". Авторы сразу нескольких разных плакатов уподобили реновацию депортации. Еще часть плакатов содержала критику властей, в частности мэра Москвы Сергея Собянина, и олигархов. Со сцены митинга звучали призывы "Собянина в отставку!".

28 мая в Черемушках прошло шествие и митинг объединенной оппозиции против программы реновации ( Видео ВИДЕО). В акции приняли участие около пяти тысяч человек.

В четверг в приемную Госдумы передали обращения москвичей с требованием отказаться от программы реновации жилфонда Москвы. Под документом подписались 11 тысяч человек.

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06.06.2017
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