Реклама

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о реновации московского жилья. Об этом сообщает РИА "Новости".

Включение в список сносимых домов будет прекращено в день вступления закона в силу, то есть в день его официального опубликования. Точная дата станет известна после одобрения этого закона в Совете Федерации и подписания президентом.

В программу сноса войдут только дома "первого периода индустриального домостроения" и аналогичные по конструкции. К домам этого типа закон относит дома, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов с использованием типовых изделий стен и перекрытий. Реновация не будет применяться к аварийным домам, они будут продолжать сноситься в соответствии с уже существующим законодательством.

Жителям Москвы при переселении будут предоставляться равнозначные или равноценные жилые помещения, то есть благоустроенное помещение, жилая и общая площадь которого не меньше общей площади освобождаемой квартиры, с таким же количеством комнат, или же денежная компенсация. Собственники квартир, вошедших в программу, освобождаются от уплаты взносов на капремонт. Жители коммуналок получат взамен комнаты отдельную квартиру.

В среду Москве у здания Госдумы были задержаны 14 человек, стоявших в одиночных пикетах против принятия в третьем чтении закона о реновации. среди них - председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин, Антон Антонов-Овсеенко, Владимир Стрельцов, Вероника Вельт, Вячеслав Ванкин, Алексей Филатов, Вадим Воронцов, Владимир Мацулевич, Игорь Бакиров, Наталья Борткевич, Ирина Ильина.

9 июня законопроект о реновации московского жилья был принят во втором чтении. За документ проголосовали 406 депутатов, двое выступили против, двое воздержались.

Ко второму чтению в документ внесли 144 поправки, из них утвердили 120. Однако противники реновации считают, что никакие поправки не устранят фундаментальных дефектов законопроекта, который предусматривает изъятие частной собственности.

Перед вторым чтением законопроекта у Госдумы прошла акция против законопроекта, в которой приняли участие несколько десятков человек. Люди держали плакаты "Собянинская "реновация" - варварство XXI века", "Депутат, сдай свою собственность в фонд реновации" и другие. На забор Госдумы повесили строительную бело-красную ленту, ставшую символом протеста против реновации. Были задержаны несколько активистов, в том числе Митрохин.