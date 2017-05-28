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Также: Акции протеста, Регионы, Право, Общество, Политика, Россия | Персоны: Александр Рыклин

новость Марш с препятствиями

На акции против сноса пятиэтажек полиция потребовала убрать антисобянинские баннеры
28.05.2017
Шествие против реновации. Фото: Грани.Ру
Шествие против реновации. Фото: Грани.Ру
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В Москве на акции против сноса пятиэтажек полиция потребовала убрать баннеры с упоминанием мэра Сергея Собянина. Об этом сообщает один из организаторов Алексей Рыклин.

На сцене был укреплен баннер "Собянинскую реновацию под снос". "Только что генерал из Нацгвардии, сказал что эта растяжка "оскорбляет мэра", - написал Рыклин. Организаторы согласились заменить лозунг на "Реновацию под снос".

Полиция не разрешала начинать шествие по улице Вавилова с растяжкой "Собянина - в отставку!". Однако колонна все равно пошла. Как сообщает "Эхо Москвы", в шествии участвовало не менее пяти тысяч человек. В районе пересечения с улицей Дмитрия Ульянова состоялся митинг.

16 мая акция объединенной оппозиции была анонсирована на сайте партии ПАРНАС. Оппозиционеры требуют отозвать из Госдумы законопроект о программе реновации столичного жилья и "реально решить вопрос" расселения ветхого жилищного фонда. "14 мая десятки тысяч москвичей сказали НЕТ закону о сносе домов и принудительном переселении москвичей. Вместо того чтобы прислушаться к мнению горожан, мэрия рисует голосование на своем портале. Именно поэтому жизненно необходимо продолжить давление, - говорилось в обращении организаторов. - Квартиры, дома и городская земля - это наша собственность, и только мы можем решать, когда, куда и под какие гарантии мы готовы переселяться. Мы требуем снять закон о реновации с рассмотрения. Мы требуем уважать наше право распоряжаться своим жильем".

19 мая мэрия Москвы согласовала проведение марша и митинга против сноса пятиэтажек. "Предлагалось два варианта, вторым было повторение акции на проспекте Сахарова. Мы выбрали Черемушки, так как это непосредственно район, где запланирован снос 121 дома. Кроме того, здесь возможно проведение шествия", - заявил один из организаторов, лидер "Яблока" Сергей Митрохин.

В субботу акция противников реновации прошла на Суворовской площади в Москве. По данным столичного МВД, в ней приняли участие около тысячи человек. По оценкам организаторов, митинг собрал от 2 до 3,5 участников.

14 мая В Москве митинг против сноса пятиэтажек собрал более 20 тысяч участников ( Фото ФОТО). Демонстранты пришли с плакатами "Жилище неприкосновенно! Статья 25 Конституции", "Частная собственность - основа права", "Сначала жилье дольщикам, потом реновация". Авторы сразу нескольких разных плакатов уподобили реновацию депортации. Еще часть плакатов содержала критику властей, в частности мэра Москвы Сергея Собянина, и олигархов. Со сцены митинга звучали призывы "Собянина в отставку!".

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28.05.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Домашнего страха струя

Илья Мильштейн, 26.04.2017

Похоже на то, что посредством принудительного улучшения жилищных условий миллионы людей надолго погружают в мир бесконечных бюрократических дрязг, судебных конфликтов, тягостных тревог и страхов. Россиян намеренно фрустрируют, чтобы они не отвлекались на разного рода политику, а тупо боялись и мучились неизвестностью. Лишний раз убеждаясь в том, что судьбы их решаются без них.
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