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Согласованный митинг против сноса московских пятиэтажек, прошедший в воскресенье днем на проспекте Сахарова, собрал 20,2 тысячи участников. Таковы данные "Белого счетчика" на 15:45. Как отмечает корреспондент "Граней", это одна из наиболее многолюдных акций последнего времени.
Демонстранты начали собираться еще за час до мероприятия. Тем не менее и через час после начала митинга у металлоискателей, установленных при входе на огороженную территорию, оставались 15-минутные очереди: полицейские не справлялись с потоком демонстрантов.
В соответствии с пожеланием организаторов митинга - бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой и журналистки Екатерины Винокуровой - митинг проходил без партийной символики. Такое решение организаторы объясняли стремлением "максимально сохранить единство" протестующих.
В числе плакатов, которые принесли демонстранты, были такие: "Жилище неприкосновенно! Статья 25 Конституции", "Частная собственность - основа права", "Сначала жилье дольщикам, потом реновация". Авторы сразу нескольких разных плакатов уподобили реновацию депортации. Еще часть плакатов содержала критику властей, в частности мэра Москвы Сергея Собянина, и олигархов.
Со сцены митинга звучали призывы "Собянина в отставку!".
А митинг на проспекте Сахарова был неслабый! Много народу, и настроены все весьма решительно. Развиваю мысль, высказанную по поводу акции 26 марта: людям настолько надоели одни и те же сытые и довольные рожи во власти, что на митинги протеста выйдут по любому поводу. Просто всех уже достала путинизация страны!
В этих обстоятельствах жаль, что нет у нас приличной и дееспособной демократической оппозиции. Придут опять, как в 90-х, витийствующие ловкачи и сольют общественное недовольство себе на выгоду. Да и краснота тут же подсуетится. Вот на этот митинг уже выползли музыканты из группы "Аркадий Поц" со своими коммунячьими песенками. Впрочем, митинг все равно впечатляющий, хоть и не все выступления хороши. И наверное, правильно, что записных политиков туда не пустили, - а то превратили бы все в детский утренник.
https://www.facebook.com/alexander.podrabinek/posts/1282061958578829
Как же в нашей стране любят ходить по граблям! Или только у меня одного ощущение дежавю? Митинг против реновации - отличный пример того, как не надо проводить акцию протеста. И не надо мне про количество участников. До боли знакомое, унылое и беззубое "болото". Ну а про тетку из мэрии, ставшую хедлайнером "акции протеста", вообще ничего, кроме мата, не скажешь. Неужто болотный слив никого ничему не научил?
Похоже на то, что посредством принудительного улучшения жилищных условий миллионы людей надолго погружают в мир бесконечных бюрократических дрязг, судебных конфликтов, тягостных тревог и страхов. Россиян намеренно фрустрируют, чтобы они не отвлекались на разного рода политику, а тупо боялись и мучились неизвестностью. Лишний раз убеждаясь в том, что судьбы их решаются без них.