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Согласованный митинг против сноса московских пятиэтажек, прошедший в воскресенье днем на проспекте Сахарова, собрал 20,2 тысячи участников. Таковы данные "Белого счетчика" на 15:45. Как отмечает корреспондент "Граней", это одна из наиболее многолюдных акций последнего времени.

Демонстранты начали собираться еще за час до мероприятия. Тем не менее и через час после начала митинга у металлоискателей, установленных при входе на огороженную территорию, оставались 15-минутные очереди: полицейские не справлялись с потоком демонстрантов.

В соответствии с пожеланием организаторов митинга - бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой и журналистки Екатерины Винокуровой - митинг проходил без партийной символики. Такое решение организаторы объясняли стремлением "максимально сохранить единство" протестующих.

В числе плакатов, которые принесли демонстранты, были такие: "Жилище неприкосновенно! Статья 25 Конституции", "Частная собственность - основа права", "Сначала жилье дольщикам, потом реновация". Авторы сразу нескольких разных плакатов уподобили реновацию депортации. Еще часть плакатов содержала критику властей, в частности мэра Москвы Сергея Собянина, и олигархов.

Со сцены митинга звучали призывы "Собянина в отставку!".

Фото Юрия Тимофеева: