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В Москве на встрече сотрудников управы района Черемушки с местными жителями полицейские задержали муниципального депутата Вячеслава Ванеева. Об этом сообщает "Новая газета".

Ванеева доставили в отдел полиции "Черемушки". "Есть видеокадры, как полицейский ломает мне руку, - рассказал депутат. - При задержании полицейские заявили, что я ругался матом. Меня доставили в отдел, я нахожусь в закрытой зоне, в предбаннике камеры. Теперь говорят, что мне инкриминируют "дебош".

По словам Ванеева, на встрече с жителями сотрудники управы предлагали им проголосовать за снос их домов. "В Черемушках мы регулярно стали замечать, как сотрудники местной управы и сотрудники МФЦ встречаются с жителями и предлагают им вступить в программу реновации. Выездное голосование один раз нам удалось пресечь. Группа сотрудников МФЦ приезжала и предлагали жителям проголосовать на месте, несмотря на то, что это незаконно. Нет никаких постановлений и документов, закон еще о реновации не принят. Сегодня в Черемушках было как минимум три встречи сотрудников управы с жителями, на одной из них меня и задержали", - отметил депутат.

В пятницу мэрия Москвы согласовала проведение 28 мая марша и митинга объединенной оппозиции против сноса пятиэтажек. Акция пройдет в Черемушках, где запланирован снос 121 дома. Сбор участников мероприятия будет проходить с 13 до 14 часов у домов 21-24 по улице Вавилова. С 14 до 15 часов состоится шествие по Вавилова в сторону улицы Ульянова до дома 46. С 15 до 16 часов на площадке у этого дома состоится митинг. Заявлено участие до 10 тысяч человек.

14 мая согласованный митинг против сноса пятиэтажек на проспекте Сахарова собрал более 20 тысяч участников ( ФОТО). Демонстранты пришли с плакатами "Жилище неприкосновенно! Статья 25 Конституции", "Частная собственность - основа права", "Сначала жилье дольщикам, потом реновация". Авторы сразу нескольких разных плакатов уподобили реновацию депортации. Еще часть плакатов содержала критику властей, в частности мэра Москвы Сергея Собянина, и олигархов. Со сцены митинга звучали призывы "Собянина в отставку!".