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В Москве у здания Госдумы проходит акция против сноса пятиэтажек, сообщает "Новая газета". Полицейские задержали лидера "Яблока" Сергея Митрохина и еще нескольких активистов.

"Протест против реновации теперь наблюдаем из автозака", - написал Митрохин в твиттере.

Московское отделение "Яблока" и Комитет спасения Москвы проводили у входа в Госдуму пикет против принятия во втором чтении закона о реновации жилья. Там собрались десятки людей. Они держали плакаты "Собянинская "реновация" - варварство XXI века", "В мозгах бы вам реновацию", "Депутат, сдай свою собственность в фонд реновации". На забор Госдумы повесили строительную бело-красную ленту, ставшую символом протеста против сноса пятиэтажек.

Полицейские предупреждали собравшихся о том, что акция не согласована. Затем у ее участников стали отбирать плакаты. Протестующие ответили криками "Позор" и "Москва против".

К зданию Госдумы подъехали автозаки. Омоновцы начали оттеснять протестующих от входа, однако они не расходятся.

"Это наш город!" и "Полиция с народом", кричат протестующие pic.twitter.com/rTopICzYNU — Ольга Кузнецова (@olyakuznetsova) 9 июня 2017 г.

Во вторник на слушания в Госдуме не пустили противников программы реновации московского жилья. Всего перед зданием нижней палаты собралось несколько сотен москвичей. Протестующие взялись за руки и пошли по прилегающим к зданию Госдумы улицам. Они скандировали "Собянина в отставку!" и "Защитим наши дома". Затем колонна прошла к зданию приемной администрации президента на улице Ильинка. Собравшиеся заявили, что намерены подать обращения против программы реновации. Полиция в происходящее не вмешивалась.

В феврале Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все пятиэтажки в Москве, а на их месте построить новые дома. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тысяч домов, общая площадь которых превышает 25 миллионов квадратных метров. В этих зданиях живут до 1,6 миллиона москвичей. Предварительные оценки стоимости программы назывались некоторыми депутатами в диапазоне 3-3,5 триллиона рублей.

2 мая правительство Москвы опубликовало предварительный перечень из 4566 домов, которые включены в голосование для участия в программе реновации жилищного фонда.

Программа реновации вызвала активные протесты москвичей. 14 мая В Москве митинг против сноса пятиэтажек собрал более 20 тысяч участников ( ФОТО). Демонстранты пришли с плакатами "Жилище неприкосновенно! Статья 25 Конституции", "Частная собственность - основа права", "Сначала жилье дольщикам, потом реновация". Авторы сразу нескольких разных плакатов уподобили реновацию депортации. Еще часть плакатов содержала критику властей, в частности мэра Москвы Сергея Собянина, и олигархов. Со сцены митинга звучали призывы "Собянина в отставку!".

28 мая в Черемушках прошло шествие и митинг объединенной оппозиции против программы реновации ( ВИДЕО). В акции приняли участие около пяти тысяч человек.