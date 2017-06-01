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новость Реновационный умерьте шаг

"Архнадзор" просит исключить из списков сноса 320 исторических зданий
01.06.2017
Включенное в программу реновации здание 1940-х годов. Фото: archnadzor.ru
Включенное в программу реновации здание 1940-х годов. Фото: archnadzor.ru
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Общественное движение "Архнадзор" попросило московские власти исключить из программы реновации около 320 домов, которые представляют историческую и архитектурную ценность и не относятся к периоду "индустриального домостроения". Заявление опубликовано на сайте движения.

В список, составленный "Архнадзором", включены несколько домов дореволюционной постройки, образцы конструктивизма и ар-деко, здания сталинской эпохи, а также переходные от сталинского к хрущевскому периоду. Все эти сооружения являются авторскими и не относятся к типовой застройке.

Кроме того, в перечень вошли здания, находящиеся на территории объектов культурного наследия, в защитных или охранных зонах памятников архитектуры, где по закону новое строительство невозможно либо возможно лишь в рамках регенерации среды объектов культурного наследия.

"Снос десятков таких зданий, не говоря уже о новом строительстве на их месте, нанесет непоправимый урон историко-архитектурной среде Москвы".

В феврале Владимир Путин поручил мэру Москвы Собянину снести все пятиэтажки в Москве, а на их месте построить новые дома. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тысяч домов, общая площадь которых превышает 25 миллионов квадратных метров. В этих зданиях живут до 1,6 миллиона москвичей. Предварительные оценки стоимости программы назывались некоторыми депутатами в диапазоне 3-3,5 триллиона рублей.

2 мая правительство Москвы опубликовало предварительный перечень из 4566 домов, которые включены в голосование для участия в программе реновации жилищного фонда.

Программа реновации вызвала активные протесты москвичей. 14 мая В Москве митинг против сноса пятиэтажек собрал более 20 тысяч участников ( Фото ФОТО). Демонстранты пришли с плакатами "Жилище неприкосновенно! Статья 25 Конституции", "Частная собственность - основа права", "Сначала жилье дольщикам, потом реновация". Авторы сразу нескольких разных плакатов уподобили реновацию депортации. Еще часть плакатов содержала критику властей, в частности мэра Москвы Сергея Собянина, и олигархов. Со сцены митинга звучали призывы "Собянина в отставку!".

28 мая в Черемушках прошло шествие и митинг объединенной оппозиции против программы реновации ( Видео ВИДЕО). В акции приняли участие около пяти тысяч человек.

В четверг в приемную Госдумы передали обращения москвичей с требованием отказаться от программы реновации жилфонда Москвы. Под документом подписались 11 тысяч человек.

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01.06.2017
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