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новость Это вообще не вопрос

Мосгордума отказывается согласовать референдум о реновации
27.06.2017
Шествие против реновации. Фото: Грани.Ру
Шествие против реновации. Фото: Грани.Ру
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Комиссия Мосгордумы по госуправлению выступила против проведения городского референдума о реновации. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на главу комиссии Татьяну Портнову.

По словам Портновой, предложенные "Альянсом зеленых" и "Союзом горожан" вопросы для городского референдума, сформулированы так, что либо противоречат федеральному закону, либо ответы на них "не порождают однозначных правовых последствий".

Так, "Альянс зеленых" предложил вопрос: "Вы за проведение реновации жилищного фонда в городе Москве в соответствии с законом города Москвы о дополнительных гарантиях?". Комиссия сочла, что из вопроса непонятно, должны ли москвичи голосовать за или против самой реновации или вынести решение по поводу городского закона о гарантиях.

В Мосгордуме также отвергли вопрос "Считаете ли вы недопустимым голосование жильцов по вопросам участия домов в проекте реновации с использованием электронных ресурсов, включая систему "Активный гражданин"?". По мнению депутатов, такой вопрос некорректен, так как голосование уже окончено, а "положительный ответ повлечет неопределенные правовые последстви".

Кроме этого, ответ на вопрос об обращении к президенту с просьбой взять под контроль программу реновации грозит нарушить принцип разделения властей, так как Мосгордума в рамках своих полномочий действует самостоятельно.

Повторно предложить вопросы для городского референдума вряд ли получится, считает Портнова. Мосгордума скоро уходит на каникулы, а после принятия федерального закона о реновации, который будет рассмотрен Советом Федерации 28 июня, голосование будет уже невозможно.

15 июня в Москве завершилось голосование по включению в программу реновации 4546 зданий, попавших в предварительный список на снос. Жители десятой части таких домов проголосовали против сноса.

14 июня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о реновации московского жилья. В программу сноса войдут только дома "первого периода индустриального домостроения" и аналогичные по конструкции. К домам этого типа закон относит здания, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов с использованием типовых изделий стен и перекрытий. Реновация не будет применяться к аварийным домам, они будут продолжать сноситься в соответствии с уже существующим законодательством.

В Москве проходили акции протеста против программы реновации, собравшие тысячи человек ( Видео ВИДЕО). Во время принятия законопроекта в третьем чтении у Госдумы задержаны 14 человек, стоявших в одиночных пикетах, в том числе председатель московского отделения партии "Яблоко".

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27.06.2017
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