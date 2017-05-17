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Мосгордума приняла в первом чтении законопроект о дополнительных гарантиях жителям сносимых по программе реновации пятиэтажек. За документ проголосовали 30 депутатов, четыре выступили против. Об этом сообщает РИА.

В среду "Коммерсант" писал,что прокуратура Москвы в своем отзыве указала на ошибки в законопроекте. В отзыве надзорного органа указывается, что федеральный законопроект о реновации еще не принят, и после его вступления в силу потребуется значительная корректировка уже принятого московского закона.

Кроме того, ряд замечаний у прокуратуры возник и к тексту законопроекта. Так, часть 2 статьи 3 документа предусматривает, что общее собрание собственников жилья многоквартирного дома на любой стадии программы может принять "решение об исключении такого дома из программы реновации". При этом, констатируют в ведомстве, правовые последствия такого решения в законопроекте не урегулированы, эту статью нужно дорабатывать в соответствии с Жилищным кодексом.

Нарекания у надзорного ведомства также вызвала правовая неопределенность используемых в тексте законопроекта понятий. В документе упоминается как заимствованное из ЖК "общее собрание собственников", так и некое "общее собрание". Также текст содержит много неопределенных терминов, таких как "улучшенная отделка", "эстетическая функция", "современные панельные конструкции", "высокая энергоэффективность", "современные стандарты приспособления", "вариативность планировки", "минимизированный перепад".

Письмо со своими замечаниями к законопроекту направил спикеру МГД Алексею Шапошникову лидер фракции КПРФ в московском парламенте Андрей Клычков. По мнению депутата, документ был внесен с нарушением процедурных норм: законопроект поступил в МГД в выходной день 13 мая, когда аппарат МГД не работает. Кроме того, на него не было получено заключение государственно-правового управления МГД, которое необходимо перед принятием проекта к рассмотрению. В комиссии по организации работы МГД Клычкову сказали, что 13 мая было дежурство сотрудников аппарата из-за майских праздников. Депутат считает такие действия попыткой "погасить протест".

Московский законопроект о реновации, внесенный мэром Сергеем Собяниным должен дополнить федеральный закон. Документ уже поддержали государственно-правовое управление и комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике МГД.

В среду министр юстиции Александр Коновалов заявил, что владельцам квартир в Москве, чьи дома попадают в программу сноса, нужно дать дополнительные гарантии. "Минюст делал отзыв на законопроект о реновации и отмечал в нем, что необходимы дополнительные гарантии собственникам помещений, которые пойдут под снос", - сказал министр. По словам Коновалова, если выселяемым собственникам предоставляют более дешевое жилье, это можно трактовать как безвозмездное изъятие собственности. Министр заверил, что законопроект может претерпеть дополнительные изменения, "чтобы права граждан были безусловно защищены".

Во вторник пять поправок к федеральному законопроекту о реновации направила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Согласно поправкам омбудсмена, собственнику квартиры при обмене жилья нужно предлагать на выбор как минимум два варианта, судебное решение об обмене должно приниматься в обычном, а не в ускоренном порядке. При этом Москалькова предлагает увеличить срок обмена жилого помещения с 60 до 90 дней и расширить возможность для судебного обжалования решения о выселении. В среду Москалькова назвала саму идею законопроекта о сносе хрущевок хорошей, признав, однако, что принятый в первом чтении документ несет риски нарушения прав человека, и призвала распространить практику реновации жилья по всей стране.

В тот же день ВЦИОМ выпустил соцопрос, согласно которому 67 процентов москвичей и 75 процентов участнкиов программы реновации поддерживают переселение. При этом по мнению 37 процентов жителей столицы инициаторы программы сноса пятиэтажек заинтересованы в отмывании денег, а 64 процента москвичей считают, что основную выгоду от реализации программы получит строительный бизнес.

Во вторник стало известно, что совет Госдумы перенес второе чтение законопроекта о сносе пятиэтажек на 5 июля. В воскресенье согласованный митинг на проспекте Сахарова против сноса московских пятиэтажек собрал более 20 тысяч участников ( ФОТО). Демонстранты пришли с плакатами "Жилище неприкосновенно! Статья 25 Конституции", "Частная собственность - основа права", "Сначала жилье дольщикам, потом реновация". Авторы сразу нескольких разных плакатов уподобили реновацию депортации. Еще часть плакатов содержала критику властей, в частности мэра Москвы Сергея Собянина, и олигархов. Со сцены митинга звучали призывы "Собянина в отставку!".

Принятый в первом чтении законопроект о реновации московских пятиэтажек, внесенный в Госдуму столичной мэрией, предполагает, что жильцов будут переселять в их же район или в соседний в том же округе. Несколько иные правила устанавливаются для жителей Центрального округа и Новой Москвы - их допускается переселять и в другие районы в пределах их округов.

Законопроект вызвал возмущение москвичей, так как снос может затронуть не только аварийные и ветхие дома и есть угроза, что жильцов будут переселять принудительно.

26 апреля на совещании с членами правительства, посвященном программе реновации жилья в столице, Владимир Путин обещал не подписывать закон о расселении пятиэтажек в Москве, если права граждан будут нарушены. Мэр Москвы Сергей Собянин на этом совещании заявил, что ко второму чтению в законопроект будет внесена поправка, обеспечивающая гражданам жилье в тех районах, в которых они проживают, если они сами не пожелают переселиться в другой.