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Гражданина Украины Станислава Клыха, осужденного в Чечне к 20 годам 1 месяцу заключения по сфабрикованному делу УНА-УНСО, а также по обвинению в оскорблении прокурора, перевели из тюрьмы в больницу в Челябинской области. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на правозащитницу Татьяна Щур.

В какую именно больницу доставили политзека и что стало причиной перевода, пока неизвестно.

29 декабря 2016 года адвокат Докка Ицлаев, посетив политзека в грозненском СИЗО-1 сообщил, что у Клыха прогрессирует психическое заболевание, развившееся у него в заключении в результате пыток. Во время встречи осужденный вел себя неадекватно. "Если в СИЗО Грозного понимают, что Станислав болен, то там, куда его привезут, сразу это не поймут ни сотрудники ФСИН, ни осужденные, с которыми столкнется Станислав. Могут быть серьезные неприятности", - заметил юрист.

9 января Клыха этапировали из Грозного и 4 марта доставили в Верхнеуральксую тюрьму (ФКУ Т ГУФСИН по Челябинской области).

Клыху 42 года, он историк по образованию. Преподавал в Киевском транспортно-экономическом колледже. 8 августа 2014-го украинца похитили в Орле, куда он приехал в гости к подруге, и вывезли на Северный Кавказ. Там его жестоко пытали, требуя признать участие в первой и второй чеченских войнах.

Почти 10 месяцев, с августа 2014-го по конец мая 2015 года, Клых находился в информационной изоляции. Политзеку не давали воспользоваться услугами адвоката по соглашению; также к нему не допускали консула Украины. Однако в мае 2015 года в дело вошла адвокат "Агоры" Марина Дубровина. После этого Клых отказался от всех признательных показаний в отношении себя, другого арестованного - лидера УНА-УНСО Николая Карпюка, - а также иных лиц.

26 мая 2016 года приговор по делу УНА-УНСО вынес судья Верховного суда Чечни Вахит Исмаилов на основании вердикта присяжных. Клых получил 20 лет с отбыванием первых 9 лет в тюрьме, а остатка срока - в колонии строгого режима. Карпюку дали 22 с половиной года, из которых первые 10 он также должен провести в тюрьме, а последующие - в колонии строгого режима.

Карпюк был объявлен виновным по части 1 статьи 209 УК (организация банды), а Клых - по части 2 этой же статьи (участие в банде). Кроме того, обоих признали виновными по пунктам "в", "з", "н" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух или более лиц в связи с выполнением ими служебного долга, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и части 2 статьи 15 - пунктам "в", "з", "н" статьи 102 УК РСФСР (покушение на это же преступление).

Карпюка объявили командиром, а Клыха - бойцом отряда "Викинг", который в декабре 1994 - январе 1995 года якобы вел бои с российскими военными в Грозном на территории президентского дворца, а также на площади Минутка и железнодорожном вокзале. В ходе боев, согласно фабуле дела, Карпюк и Клых "лишили жизни не менее 30 военнослужащих и не менее 13 военнослужащим причинили ранения различной степени тяжести". Еще одним эпизодом стало вмененное подсудимым участие во второй чеченской войне.

На суде ни Карпюк, ни Клых вину не признали, заявив, что показания на следствии дали под пытками. Все обвинение фактически строилось на показаниях рецидивиста Александра Малофеева, осужденного к более чем 20-летнему за двойное убийство в ходе разбойного нападения и страдающего рядом смертельных заболеваний. В ходе разбирательства защита продемонстрировала, что ход событий первой чеченской войны, изложенный в деле, противоречит фактам.

В действительности ни Карпюк, ни Клых до ареста не бывали в Чечне. Свидетели защиты, допрошенные в суде первой инстанции, утверждали, что и Малофеев в чеченских войнах участия не принимал.

Тем не менее 26 октября 2016-го коллегия Верховного суда России в составе Петра Кондратова, Виктора Смирнова и Александра Ботина оставила приговор политзекам без изменений.

Между тем в апреле 2016 года против Клыха было возбуждено новое дело - по части 1 статьи 297 российского УК (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства). Ему вменили оскорбление прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры Чечни Саламбека Юнусова, который поддерживал обвинение в процессе УНА-УНСО. Несколькими неделями раньше Юнусов ходатайствовал перед судьей Исмаиловым о продлении подсудимым срока содержания в СИЗО. Тогда Клых стал перебивать чиновника ругательствами в его адрес. В итоге обвиняемого вывели из зала.

Адвокат Дубровина объясняла поведение политзека психическим заболеванием. Неадекватность Клыха, отмечала она, стала особенно заметна с января прошлого года. Юрист неоднократно заявляла ходатайства об отправке клиента на стационарную психэкспертизу, однако неизменно получала отказ. В начале 2016-го в некоей грозненской больнице - какой именно, неизвестно, - прошло лишь амбулаторное обследование политзека, по итогам которого он был объявлен здоровым.

21 ноября 2016 года судья Заводского райсуда Грозного Асламбек Шаипов приговорил Клыха к 240 часам обязательных работ, заменив их соответствии с пунктом "г" части 1 статьи 71 УК (порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний) одним месяцем колонии. Сам политзек вину не признал.

28 декабря 2016-го Верховный суд Чечни, проигнорировав доводы защиты, подтвердил приговор по второму делу Клыха.