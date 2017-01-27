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Осужденный в России лидер украинской партии УНА-УНСО Николай Карпюк доставлен для отбытия наказания в тюрьму № 2 во Владимире (Владимирский централ). Об этом сообщает адвокат Илья Новиков.

"Николай Карпюк во Владимирском централе на карантине. У него был консул. Самочувствие в норме", - написал Новиков.

26 мая приговор по делу УНА-УНСО вынес судья ВС Чечни Вахит Исмаилов на основании вердикта присяжных. Клых получил 22 с половиной года заключения с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а остатка срока - в колонии строгого режима. Киевский журналист и преподаватель Станислав Клых - 20 лет строгого режима с отбыванием в тюрьме первых 9 лет.

Карпюк был объявлен виновным по части 1 статьи 209 УК (организация банды), а Клых - по части 2 этой же статьи (участие в банде). Кроме того, обоих признали виновными по пунктам "в", "з", "н" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух или более лиц в связи с выполнением ими служебного долга, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и части 2 статьи 15 - пунктам "в", "з", "н" статьи 102 УК РСФСР (покушение на это же преступление).

Карпюка объявили командиром, а Клыха - бойцом отряда "Викинг", который в декабре 1994 - январе 1995 года якобы вел бои с российскими военными в Грозном на территории президентского дворца, а также на площади Минутка и железнодорожном вокзале. В ходе боев, согласно фабуле дела, Карпюк и Клых "лишили жизни не менее 30 военнослужащих и не менее 13 военнослужащим причинили ранения различной степени тяжести". Еще одним эпизодом стало вмененное подсудимым участие во второй чеченской войне.

На суде ни Карпюк, ни Клых вину не признали, заявив, что показания на следствии дали под пытками. Все обвинение фактически строилось на показаниях рецидивиста Александра Малофеева, осужденного к более чем 20-летнему за двойное убийство в ходе разбойного нападения и страдающего рядом смертельных заболеваний. В ходе разбирательства защита продемонстрировала, что ход событий первой чеченской войны, изложенный в деле, противоречит фактам.

В действительности ни Карпюк, ни Клых до ареста не бывали в Чечне. Свидетели защиты, допрошенные в суде первой инстанции, утверждали, что и Малофеев в чеченских войнах участия не принимал.

Тем не менее 26 октября 2016-го коллегия Верховного суда России в составе Петра Кондратова, Виктора Смирнова и Александра Ботина оставила приговор политзекам без изменений ( ВИДЕО).

Карпюк был этапирован из СИЗО-1 Грозного еще 5 декабря. С тех пор о его местонахождении сведений не поступало.