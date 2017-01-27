О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.258352.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.258352.html
Также: Политзеки, Право, Чечня, Регионы, Украина, Россия, Война, Общество, Европа, Политика, Мир

новость Осужденный по делу УНА-УНСО Карпюк доставлен во Владимирский централ

27.01.2017
Николай Карпюк на рассмотрении апелляции. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Николай Карпюк на рассмотрении апелляции. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Реклама

Осужденный в России лидер украинской партии УНА-УНСО Николай Карпюк доставлен для отбытия наказания в тюрьму № 2 во Владимире (Владимирский централ). Об этом сообщает адвокат Илья Новиков.

"Николай Карпюк во Владимирском централе на карантине. У него был консул. Самочувствие в норме", - написал Новиков.

26 мая приговор по делу УНА-УНСО вынес судья ВС Чечни Вахит Исмаилов на основании вердикта присяжных. Клых получил 22 с половиной года заключения с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а остатка срока - в колонии строгого режима. Киевский журналист и преподаватель Станислав Клых - 20 лет строгого режима с отбыванием в тюрьме первых 9 лет.

Карпюк был объявлен виновным по части 1 статьи 209 УК (организация банды), а Клых - по части 2 этой же статьи (участие в банде). Кроме того, обоих признали виновными по пунктам "в", "з", "н" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух или более лиц в связи с выполнением ими служебного долга, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и части 2 статьи 15 - пунктам "в", "з", "н" статьи 102 УК РСФСР (покушение на это же преступление).

Карпюка объявили командиром, а Клыха - бойцом отряда "Викинг", который в декабре 1994 - январе 1995 года якобы вел бои с российскими военными в Грозном на территории президентского дворца, а также на площади Минутка и железнодорожном вокзале. В ходе боев, согласно фабуле дела, Карпюк и Клых "лишили жизни не менее 30 военнослужащих и не менее 13 военнослужащим причинили ранения различной степени тяжести". Еще одним эпизодом стало вмененное подсудимым участие во второй чеченской войне.

На суде ни Карпюк, ни Клых вину не признали, заявив, что показания на следствии дали под пытками. Все обвинение фактически строилось на показаниях рецидивиста Александра Малофеева, осужденного к более чем 20-летнему за двойное убийство в ходе разбойного нападения и страдающего рядом смертельных заболеваний. В ходе разбирательства защита продемонстрировала, что ход событий первой чеченской войны, изложенный в деле, противоречит фактам.

В действительности ни Карпюк, ни Клых до ареста не бывали в Чечне. Свидетели защиты, допрошенные в суде первой инстанции, утверждали, что и Малофеев в чеченских войнах участия не принимал.

Тем не менее 26 октября 2016-го коллегия Верховного суда России в составе Петра Кондратова, Виктора Смирнова и Александра Ботина оставила приговор политзекам без изменений ( Видео ВИДЕО).

Карпюк был этапирован из СИЗО-1 Грозного еще 5 декабря. С тех пор о его местонахождении сведений не поступало.

Оставить комментарий Обсудить
27.01.2017
статья Статьи по теме
Николай Карпюк (слева) и Станислав Клых. Фото: 112.ua, ВК-страница Клыха

Видео глаза колет

Мария Томак, 04.05.2016

В Верховном суде Чечни завершается процесс по делу УНА-УНСО. Судья упорно игнорирует все доводы защиты. К украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху применяли жестокие пытки. Им вменяют бандитизм и убийства российских военных во время чеченской войны. Между тем обвинение полностью развалилось. Украинская правозащитница Мария Томак представляет новые видеодоказательства.

Тамара Клых. Кадр Грани-ТВ

Родная сторона защиты

16.03.2016

Родственники украинских политзеков Николая Карпюка и Николая Клыха приехали в Грозный. Они должны были выступить свидетелями на процессе. В понедельник заседание Верховного суда Чечни по сфабрикованному делу УНА-УНСО не состоялось из-за болезни судьи. На четверг назначена апелляция на арест. Заключенных обещают доставить в суд. Мать Клыха, братья Карпюка и адвокаты - в видеорепортаже "Граней" из столицы Чечни.

Николай Карпюк (слева) и Станислав Клых. Фото: 112.ua, ВК-страница Клыха

Неуд за сочинение

Дмитрий Борко, 14.03.2016

Верховный суд Чечни отложил слушания по делу украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха. Судья заболел в тот самый день, когда в Грозный приехали правозащитники, 72-летняя мать Клыха и братья Карпюка. Украинцам вменяют в вину убийства российских солдат во время первой чеченской войны. Глава ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов убедительно показал в суде, что обвинение сочинялось в полном противоречии с фактами и с использованием Википедии.


новость Новости по теме
06.12.2016 Лидер УНА-УНСО Карпюк этапирован во Владимирский централ →
26.10.2016 Приговор по делу УНА-УНСО подтвержден →
26.10.2016 Савченко приехала в Москву на апелляцию по делу Карпюка и Клыха →
26.09.2016 Апелляция на приговор по делу УНА-УНСО будет рассмотрена 26 октября →
06.09.2016 Защита Карпюка и Клыха: суд причастен к запугиванию присяжных →
23.06.2016 Минюст Украины направил в Россию запрос о выдаче Клыха →
16.06.2016 Украина направляет запрос о выдаче Карпюка →
26.05.2016 По делу УНА-УНСО Карпюк приговорен к 22,5 годам колонии, Клых - к 20 →
Фото и Видео
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
27580
Play own
Вечер политзеков: письма и немного денег
27581
Play own
Алексей Гаскаров выходит на свободу
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Пережить правителя
Виталий Портников
новость СМИ: Готовится указ об отмене санкций
Дональд Трамп. Кадр видео с donaldjtrump.com
в блоге Русская непритязательность
383
статья Битва за хиджаб
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Пиршество в КС
12461
статья Мелания и чудовище
РЕКЛАМА
Loading...
новость Депутат дал показания на Януковича
Денис Вороненков. Фото из личного твиттера
новость Умер первый глава ЛНР Болотов
Валерий Болотов. Кадр с YouTube
в блоге Усобица и русофобы
383
в блоге Царствуй вовеки
383
новость Хакерское прошлое майора ФСБ
Здание ФСБ на Лубянской площади. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
новость Советник Трампа: Пусть СМИ заткнутся
Стивен Бэннон. Фото: diversityinc.com
новость Мэй: Не доверяйте Путину
Тереза Мэй. Фото: gov.uk
статья Толстой, евреи, каторжане
Илья Мильштейн
новость Трамп поговорит с Путиным
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость Побои в семье одобрили
Госдума. Фото Граней.Ру
новость Извинения Толстого приняты
Александр Борода. Кадр "Вестей"
в блоге Пытливые умы
383
в блоге Капитулянтство не спасет
383
новость Расходы на науку сократят
Митинг в защиту образования и науки. Фото: Грани.Ру