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новость Дело политзека Клыха об оскорблении прокурора передано другому судье

17.10.2016
Станислав Клых в суде, 06.09.2016
Станислав Клых в суде, 06.09.2016
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Дело об оскорблении прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры Чечни Саламбека Юнусова, возбужденное против политзека-украинца Станислава Клыха, передано в производство другого судьи. Об этом сообщает "Кавказский узел".

Причиной, как утверждается, стало то, что судья Заводского райсуда Грозного Ахмед Имаев, начавший рассмотрение дела, ушел в отпуск. Новым председательствующим в процессе стал судья того же суда Асламбек Шаипов. Он должен будет провести слушания заново с самого начала.

В понедельник открылось первое заседание в рамках повторного рассмотрения дела. Помощник прокурора Заводского района Аслан Мусаев вновь огласил обвинительное заключение. Как сообщается, после этого Шаипов должен допросить "потерпевшего" Юнусова и двух свидетелей, явившихся в суд.

О деле против Клыха стало известно в начале апреля. Политзеку вменяется часть 1 статьи 297 российского УК (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства), предусматривающая до четырех месяцев ареста.

Дело открыли на основании протокола судебного заседания по делу УНА-УНСО в Верховном суде Чечни от 20 февраля. Клых и другой фигурант дела, Николай Карпюк, ранее были удалены из зала суда до начала прений. Однако на слушаниях 20 февраля рассматривался среди прочего вопрос продления обоим подсудимым ареста. Поэтому их доставили в суд.

Прокурор Юнусов начал доказывать необходимость дальнейшего содержания политзеков в СИЗО. Тогда Клых стал перебивать чиновника ругательствами в его адрес. В итоге обвиняемого вывели из зала.

После задержания в августе 2014 года Клых перенес пытки и издевательства, в результате которых стал подвержен нервным срывам. У политзека случаются вспышки агрессии, сменяющиеся состоянием, близким к апатии.

Ряд психиатров, в том числе президент Независимой психиатрической ассоциации России Юрий Савенко, заявляют, что поведение Клыха заставляет заподозрить у него психическое заболевание. Между тем амбулаторная психэкспертиза, проводившаяся в начале нынешнего года в некоей грозненской больнице - какой именно, неизвестно, - признала политзека здоровым. Дальнейшие ходатайства об отправке Клыха на стационарную экспертизу, неоднократно подававшиеся адвокатом Дубровиной, неизменно отклонялись.

При этом в СИЗО во время процесса по делу УНА-УНСО Клыху, в отличие от Карпюка, давали некие препараты, названий которых Дубровиной выяснить так и не удалось.

Следственные действия по делу об "оскорблении" Юнусова проходили с середины июня до середины июля. От дачи показаний Клых отказался в соответствии со статьей 51 российской Конституции. 12 июля, во время ознакомления с материалами дела, политзек, по словам адвоката, "вел себя неадекватно".

Под председательством судьи Имаева прошло несколько заседаний по делу. "Потерпевший" Юнусов дважды не являлся на слушания, а свидетелям судья направил повестки только после вмешательства адвоката Марины Дубровиной, которая защищает политзека.

Приговор по делу УНА-УНСО вынес 26 мая судья Верховного суда Чечни Вахит Исмаилов на основании вердикта присяжных. Клых получил 20 лет, а Карпюк - 22 с половиной года строгого режима. Политзеки были объявлены виновными по полностью сфальсифицированному обвинению в участии в первой и второй чеченских войнах. На деле ни Клых, ни Карпюк до ареста даже не бывали в Чечне.

На следствии в результате пыток и психологического давления оба обвиняемых дали признательные показания. Однако на суде и тот и другой политзеки заявили о своей невиновности.

Обвинение основывалось главным образом на показаниях тяжело больного рецидивиста Александра Малофеева, который отбывает длительный срок за двойное убийство. При этом на суде было доказано, что, заявив о своем участии в чеченских войнах, Малофеев оговорил себя, а в действительности он также не бывал в Чечне.

Апелляция на приговор будет рассмотрена 26 октября в Верховном суде; начало слушаний в 9:20. Клых и Карпюк будут участвовать в заседании по видеосвязи из СИЗО-1 в Грозном.

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17.10.2016

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