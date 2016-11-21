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В прениях сторон по делу украинца-политзека Станислава Клыха, обвиняемого в оскорблении прокурора Саламбека Юнусова, обвинитель Аслан Мусаев потребовал для подсудимого 360 часов обязательных работ. Об этом сообщает "Кавказский узел". Однако ввиду того, что Клых уже отбывает реальный срок по делу УНА-УНСО, Мусаев попросил заменить политзеку обязательные работы 1 месяцем 15 днями колонии, то есть из расчета восемь часов за один день.

Такой расчет установлен пунктом "г" части 1 статьи 71 УК (порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний).

В своем выступлении Мусаев также заявил, что смягчающих или отягчающих обстоятельств в деле не имеется, а по месту содержания в грозненском СИЗО-1 подсудимый "характеризуется отрицательно".

Защита Клыха настаивала на том, что он страдает психическим расстройством и не осознает происходящее. Если бы подсудимый "давал отчет своим действиям, то не допустил бы данного высказывания" в отношении Юнусова, подчеркивали адвокаты.

Процесс ведет судья Заводского райсуда Грозного Асламбек Шаипов. Прения сторон и выступление Клыха с последним словом первоначально были запланированы на 31 октября. Однако 26-го числа Верховный суд России подтвердил приговор по делу УНА-УНСО, и 31 октября прокурор Мусаев попросил отложить прения, пока приговор и апелляционное определение не поступят в Верховный суд Чечни.

Оба защитника Клыха - адвокат по соглашению Висхан Басаев и государственный адвокат, имя которого не уточнялось, - выступили против. Они пояснили, что два дела политзека никак не связаны. Однако судья Шаипов удовлетворил ходатайство Мусаева, указав, что до сих пор Клых проходил по делу как ранее не судимый, а "выносить приговор необходимо с учетом совершения других преступлений".

О втором деле Клыха стало известно в начале апреля. Политзеку вменяется часть 1 статьи 297 российского УК (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства).

Дело открыли на основании протокола судебного заседания по делу УНА-УНСО в Верховном суде Чечни от 20 февраля. Клых и другой фигурант дела, Николай Карпюк, ранее были удалены из зала суда до начала прений. Однако на слушаниях 20 февраля рассматривался среди прочего вопрос продления обоим подсудимым ареста. Поэтому их доставили в суд.

Прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Чечни Юнусов, поддерживавший обвинение в процессе, начал доказывать необходимость дальнейшего содержания политзеков в СИЗО. Тогда Клых стал перебивать чиновника ругательствами в его адрес. В итоге обвиняемого вывели из зала.

На начальном этапе следствия по делу УНА-УНСО Клых подвергался пыткам. В результате его психическое здоровье серьезно пошатнулось. Как рассказывала адвокат Марина Дубровина, представлявшая интересы политзека в первом, а до середины октября - и во втором деле, неадекватность стала особенно заметна с января нынешнего года.

Юрист неоднократно заявляла ходатайства об отправке клиента на стационарную психэкспертизу, однако неизменно получала отказ. В начале нынешнего года в некоей грозненской больнице - какой именно, неизвестно, - прошло лишь амбулаторное обследование политзека, по итогам которого он был объявлен здоровым.

Сам политзек вину в оскорблении Юнусова не признает.

Приговор по делу УНА-УНСО вынес 26 мая судья Верховного суда Чечни Вахит Исмаилов на основании вердикта присяжных. Клых получил 20 лет, а Карпюк - 22 с половиной года строгого режима. Политзеки были объявлены виновными по полностью сфальсифицированному обвинению в участии в первой и второй чеченских войнах. На деле ни Клых, ни Карпюк до ареста даже не бывали в Чечне.

На следствии в результате пыток и психологического давления оба обвиняемых дали признательные показания. Однако на суде и тот и другой политзеки заявили о своей невиновности.

Тем не менее Верховный суд 26 октября оставил приговор в силе.

16 ноября журналист Антон Наумлюк написал на своей ФБ-странице, что Клыха и Карпюка в грозненском СИЗО-1 посетили украинские консулы. Оба политзека подписали документы для подачи властями их страны жалобы в ЕСПЧ.