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Судья Заводского райсуда Грозного Асламбек Шаипов завершил судебное следствие по делу об оскорблении прокурора Саламбека Юнусова, которое возбуждено против украинца-политзека Станислава Клыха. Об этом сообщает "Кавказский узел".

На слушаниях 17 октября Клых отказался от услуг адвоката Марины Дубровиной, которая ранее настаивала на допросе всех свидетелей в судебном заседании. После этого политзеку предоставили государственного адвоката. Кроме того, мать подсудимого Тамара Клых, живущая в Киеве, заключила соглашение с адвокатом Висханом Басаевым, в прошлом работавшим в "Мемориале" и в представительстве ООН на Северном Кавказе. Клых согласился с присутствием обоих защитников. "Чем больше адвокатов, тем лучше", - пояснил он.

Между тем, когда на заседание 21 октября не явился ни один из девяти свидетелей, не только государственный адвокат, но и Басаев согласились на предложение прокурора Аслана Мусаева ограничиться оглашением показаний, данных на следствии. Именно за счет этого судебное следствие и удалось завершить так быстро.

Между тем показания судьи Верховного суда Чечни Вахита Исмаилова, который вел дело УНА-УНСО, а также секретаря заседания, судебных приставов, конвоиров и переводчика оказались абсолютно идентичны. Все сообщили, что Клых вел себя агрессивно, перебивал участников разбирательства "несанкционированными репликами" и матерился в адрес прокурора Юнусова, поддерживавшего обвинение в процессе.

Показания Николая Карпюка - второго фигуранта дела УНА-УНСО - и его адвоката Докки Ицлаева отличались от прочих. Ицлаев сообщил лишь, что Клых выкрикивал с места неприличные слова. Карпюк рассказал на следствии что Клых "произносил непонятные слова в адрес кого-то".

После оглашения свидетельских показаний один из адвокатов политзека обратил внимание, что показания большинства свидетелей дословно совпадают. "Не могут разные люди говорить одно и то же", - настаивал юрист.

"Потерпевший" Юнусов, однако, возразил: "Они все находились в одном месте и описывали одно и то же событие. Говорили искренне, поэтому нет отличий в их словах".

Затем был допрошен сам Клых. В начале заседания он начал говорить по-украински и сообщил, что будет давать показания именно на этом языке. Однако судья Шаипов возразил, что на предыдущих слушаниях Клых прекрасно говорил по-русски, переводчика не требовал и это зафиксирована в протоколе. Подсудимый заявил, что у него амнезия, однако далее перешел на русский язык.

В ходе допроса Клых отверг обвинение в оскорблении Юнусова. "Я, наоборот, относился к прокурорам - как к принимающей стороне - очень осторожно, - сказал подсудимый. - Более того, я даже просил прощения перед ними за Николая Карпюка. Я не помню, что говорил что-то оскорбительное".

Далее Шаипов перешел к изучению письменных материалов. В частности, было зачитано заключение психиатрической экспертизы, утверждавшей, что психическое здоровье Клыха находится в пределах нормы.

После оглашения письменных материалов адвокат Басаев подал письменное ходатайство об отправке Клыха на стационарную психэкспертизу для уточнения диагноза. Прокурор Мусаев выступил против. Шаипов после двухчасового пребывания в совещательной комнате ходатайство отклонил, заявив, будто Басаев не обосновал необходимость экспертизы.

После этого судья объявил об окончании судебного следствия. Прения сторон назначены на 31 октября. Тогда же предполагается заслушать последнее слово подсудимого.

О деле против Клыха стало известно в начале апреля. Политзеку вменяется часть 1 статьи 297 российского УК (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства), предусматривающая до четырех месяцев ареста.

Дело открыли на основании протокола судебного заседания по делу УНА-УНСО в Верховном суде Чечни от 20 февраля. Клых и Карпюк ранее были удалены из зала суда до начала прений. Однако на слушаниях 20 февраля рассматривался среди прочего вопрос продления обоим подсудимым ареста. Поэтому их доставили в суд.

Прокурор Юнусов начал доказывать необходимость дальнейшего содержания политзеков в СИЗО. Тогда Клых стал перебивать чиновника ругательствами в его адрес. В итоге обвиняемого вывели из зала.

На начальном этапе следствия по делу УНА-УНСО Клых подвергался пыткам. В результате его психическое здоровье серьезно пошатнулось. Как рассказывала адвокат Дубровина, неадекватность стала особенно заметна с января нынешнего года.

Юрист неоднократно заявляла ходатайства об отправке клиента на стационарную психэкспертизу, однако неизменно получала отказ. В начале нынешнего года в некоей грозненской больнице - какой именно, неизвестно, - прошло лишь амбулаторное обследование политзека, по итогам которого он был объявлен здоровым.

Приговор по делу УНА-УНСО судья Исмаилов вынес 26 мая на основании вердикта присяжных. Клых получил 20 лет, а Карпюк - 22 с половиной года строгого режима. Политзеки были объявлены виновными по полностью сфальсифицированному обвинению в участии в первой и второй чеченских войнах. На деле ни Клых, ни Карпюк до ареста даже не бывали в Чечне.

На следствии в результате пыток и психологического давления оба обвиняемых дали признательные показания. Однако на суде и тот и другой политзеки заявили о своей невиновности.

Обвинение основывалось главным образом на показаниях тяжело больного рецидивиста Александра Малофеева, который отбывает длительный срок за двойное убийство. При этом на суде было доказано, что, заявив о своем участии в чеченских войнах, Малофеев оговорил себя, а в действительности он также не бывал в Чечне.

Апелляция на приговор будет рассмотрена 26 октября в Верховном суде; начало слушаний в 9:20. Клых и Карпюк будут участвовать в заседании по видеосвязи из СИЗО-1 в Грозном.