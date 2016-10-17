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Украинец-политзек Станислав Клых, после пыток во время следствия по делу УНА-УНСО страдающий психическим расстройством, отказался от услуг своего адвоката Марины Дубровиной. Об этом сообщает "Кавказский узел".

В понедельник в Заводском райсуде Грозного начались повторные слушания по возбужденному против Клыха делу об оскорблении прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры Чечни Саламбека Юнусова. Как отмечается, судье Асламбеку Шаипову понадобилось значительное время, чтобы установить личность обвиняемого. На вопрос о дате рождения Клых ответил, что ее не помнит, а сведения, указанные в метрике, ставит под сомнение.

Заявление об отказе от Дубровиной политзек сделал во время допроса Юнусова. "Потерпевший" заявил, что Клых оскорблял и других участников процесса по делу УНА-УНСО. "Адвокат Дубровина тоже могла бы подать заявление об оскорблении", - заметил чиновник.

После этого Клых заявил, что получил "20 лет ни за что из-за плохой работы адвоката". "Хочу себе в защитники певца Стаса Михайлова", - добавил политзек.

Судья Шаипов заметил, что отказ от адвоката должен быть оформлен письменно. Клых немедленно составил соответствующее заявление. В нем он указал, что отказывается от услуг Дубровиной, а в качестве адвоката просит "предоставить (артистов. - Ред.) Зверева, Шуру или Пелагею".

Дубровина заметила судье, что после отказа доверителя не имеет права участвовать в процессе. В то же время она указала, что Клых подвергался пыткам, а также воздействию психотропных препаратов. "В результате этого, - подчеркнула адвокат, - его психическое здоровье серьезно пошатнулось".

Юрист также сообщила, что неоднократно заявляла ходатайства об отправке своего клиента на стационарную психиатрическую экспертизу, однако неизменно получала отказ. В начале нынешнего года в некоей грозненской больнице - какой именно, неизвестно, - прошло лишь амбулаторное обследование политзека, по итогам которого он был объявлен здоровым.

"Лечением Клыха никто не занимается, - заключила Дубровина. - В Верховном суде Чеченской Республики (где рассматривалось дело УНА-УНСО. - Ред.) судья (Вахит Исмаилов. - Ред.) решил вопрос удалением Клыха из зала суда".

Судья Шаипов на это возразил, что экспертиза в материалах дела признала Клыха вменяемым. "Потерпевший" Юнусов также сослался на результаты экспертиз, а кроме того, заявил, что доказательства пыток отсутствуют.

Помощник прокурора Заводского района Аслан Мусаев поддержал заявление Клыха об отказе от Дубровиной. "Назначьте нового защитника, и мы после обеда продолжим допрос свидетелей", - предложил он судье. Однако Шаипов возразил, что новому адвокату потребуется время для ознакомления с делом, и объявил перерыв до 21 октября.

Как заметила Дубровина "Кавказскому узлу", психическое расстройство Клыха стало особенно заметно с января нынешнего года. "Он стал вести себя в зале суда буйно, кричал, строил в клетке баррикады из скамеек", - рассказала юрист.

Если бы Клых был здоров, продолжила Дубровина, он бы никогда не стал бы бранить Юнусова. "К сожалению, поведение моего подзащитного на протяжении последних месяцев ставит под сомнение его способность адекватно воспринимать происходящее в судебном заседании", - добавила адвокат.

Дубровина живет в Новороссийске. С 2003 года - региональный юрист сети "Миграция и право" правозащитного центра "Мемориал". Также сотрудничает с "Агорой". В числе доверителей Дубровиной были пострадавший от пыток в полиции Вячеслав Мереха, политолог Михаил Савва, экозащитник Евгений Витишко. В мае нынешнего года Дубровина получила премию Московской Хельсинкской группы с формулировкой "за отстаивание прав человека в суде".

О деле против Клыха стало известно в начале апреля. Политзеку вменяется часть 1 статьи 297 российского УК (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства), предусматривающая до четырех месяцев ареста.

Дело открыли на основании протокола судебного заседания по делу УНА-УНСО в Верховном суде Чечни от 20 февраля. Клых и другой фигурант дела, Николай Карпюк, ранее были удалены из зала суда до начала прений. Однако на слушаниях 20 февраля рассматривался среди прочего вопрос продления обоим подсудимым ареста. Поэтому их доставили в суд.

Прокурор Юнусов начал доказывать необходимость дальнейшего содержания политзеков в СИЗО. Тогда Клых стал перебивать чиновника ругательствами в его адрес. В итоге обвиняемого вывели из зала.

Приговор по делу УНА-УНСО судья Исмаилов вынес 26 мая на основании вердикта присяжных. Клых получил 20 лет, а Карпюк - 22 с половиной года строгого режима. Политзеки были объявлены виновными по полностью сфальсифицированному обвинению в участии в первой и второй чеченских войнах. На деле ни Клых, ни Карпюк до ареста даже не бывали в Чечне.

На следствии в результате пыток и психологического давления оба обвиняемых дали признательные показания. Однако на суде и тот и другой политзеки заявили о своей невиновности.

Обвинение основывалось главным образом на показаниях тяжело больного рецидивиста Александра Малофеева, который отбывает длительный срок за двойное убийство. При этом на суде было доказано, что, заявив о своем участии в чеченских войнах, Малофеев оговорил себя, а в действительности он также не бывал в Чечне.

Апелляция на приговор будет рассмотрена 26 октября в Верховном суде; начало слушаний в 9:20. Клых и Карпюк будут участвовать в заседании по видеосвязи из СИЗО-1 в Грозном.