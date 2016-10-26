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Коллегия Верховного суда России в составе Петра Кондратова, Виктора Смирнова и Александра Ботина оставила в силе приговор фигурантам дела УНА-УНСО Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, осужденным к 22 с половиной и 20 годам строгого режима соответственно по сфабрикованному делу об участии их в первой и второй чеченских войнах. Об этом сообщает корреспондент "Граней" из зала суда.

Причины такого решения неизвестны, поскольку судьи огласили только его вводную и резолютивную части.

При этом, однако, коллегия отменила частные определения суда первой инстанции в отношении адвокатов Докки Ицлаева и Марины Дубровиной, представлявших в процессе интересы соответственно Карпюка и Клыха. Определения были вынесены в адрес адвокатских коллегий, в которых зарегистрированы юристы. Судья Верховного суда Чечни Вахит Исмаилов требовал лишить обоих защитников адвокатского статуса, утверждая, будто в ходе слушаний по делу УНА-УНСО они совершили поступки, "порочащие честь и достоинство адвоката".

Сами политзеки участвовали в слушаниях по видеосвязи из СИЗО-1 в Грозном. Клых, получивший в результате пыток психическое расстройство, 17 октября, во время суда по своему второму делу, отказался от услуг Дубровиной. Однако на другой день второй адвокат Карпюка, Илья Новиков, сообщил, что отказ Клыха касается лишь нового дела, но не дела УНА-УНСО. Кроме того, оба политзека во время визита Ицлаева и Новикова в СИЗО подписали заявления о единой защите. Таким образом, Ицлаев, Новиков и Дубровина стали вместе представлять интересы обоих осужденных.

Прокурор Гулиев, выступая на слушаниях в среду, назвал вердикт по делу УНА-УНСО "ясным и непротиворечивым", а сроки, вынесенные политзекам, - "заслуженными и справедливыми".

Между тем Карпюк в своем выступлении заявил, что суд первой инстанции при вынесении приговора "как бы объявил юридическую экстерриториальность российскому законодательству и российскому праву". "Здесь вообще понятие "закон"... Это как офицер ФСБ рассказывает, так он закон и трактует. А что касается присяжных, их сразу спросили: вы за кого - за Украину или за Россию? Их не спросили: вы за правду или за ложь?" - отмечал политзек.

Адвокат Дубровина, в свою очередь, рассказала, что Клыха после задержания пытали, а также подвергали воздействию психотропных препаратов. Клых не мог подписывать протоколы на следствии, поскольку руки у него были "полностью вывернуты", продолжила юрист. Однако признания, полученные под пытками, не были признаны недопустимыми доказательствами, и их зачитали присяжным. На основании этих признаний заседатели в Грозном выносили вердикт.

В сюжете ГТРК "Грозный", продолжила Дубровина, Карпюка и Клыха еще до вердикта безапелляционно называли участниками банды и убийцами солдат. В передаче утверждалось, что участие двух украинцев в боях в Чечне является "доказанным фактом", в несомненности которого убеждена "вся общественность".

Судьи удовлетворили ходатайства защиты о приобщении к материалам дела всех доказательств невиновности Карпюка и Клыха. На слушаниях в ВС Чечни Исмаилов отказался приобщить все эти документы. Однако на решение коллегии приложенные доказательства не повлияли.

Фото Дмитрия Борко: