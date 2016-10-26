О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror713.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.255959.html
Также: Политзеки, Право, Чечня, Регионы, Украина, Россия, Война, Общество, Европа, Политика, Мир | Персоны: Марина Дубровина, Илья Новиков, Надежда Савченко

новость В силе и в неправде

Приговор по делу УНА-УНСО подтвержден
26.10.2016
Станислав Клых и Николай Карпюк на рассмотрении апелляции. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Станислав Клых и Николай Карпюк на рассмотрении апелляции. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Реклама

Коллегия Верховного суда России в составе Петра Кондратова, Виктора Смирнова и Александра Ботина оставила в силе приговор фигурантам дела УНА-УНСО Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, осужденным к 22 с половиной и 20 годам строгого режима соответственно по сфабрикованному делу об участии их в первой и второй чеченских войнах. Об этом сообщает корреспондент "Граней" из зала суда.

Причины такого решения неизвестны, поскольку судьи огласили только его вводную и резолютивную части.

При этом, однако, коллегия отменила частные определения суда первой инстанции в отношении адвокатов Докки Ицлаева и Марины Дубровиной, представлявших в процессе интересы соответственно Карпюка и Клыха. Определения были вынесены в адрес адвокатских коллегий, в которых зарегистрированы юристы. Судья Верховного суда Чечни Вахит Исмаилов требовал лишить обоих защитников адвокатского статуса, утверждая, будто в ходе слушаний по делу УНА-УНСО они совершили поступки, "порочащие честь и достоинство адвоката".

Сами политзеки участвовали в слушаниях по видеосвязи из СИЗО-1 в Грозном. Клых, получивший в результате пыток психическое расстройство, 17 октября, во время суда по своему второму делу, отказался от услуг Дубровиной. Однако на другой день второй адвокат Карпюка, Илья Новиков, сообщил, что отказ Клыха касается лишь нового дела, но не дела УНА-УНСО. Кроме того, оба политзека во время визита Ицлаева и Новикова в СИЗО подписали заявления о единой защите. Таким образом, Ицлаев, Новиков и Дубровина стали вместе представлять интересы обоих осужденных.

Прокурор Гулиев, выступая на слушаниях в среду, назвал вердикт по делу УНА-УНСО "ясным и непротиворечивым", а сроки, вынесенные политзекам, - "заслуженными и справедливыми".

Между тем Карпюк в своем выступлении заявил, что суд первой инстанции при вынесении приговора "как бы объявил юридическую экстерриториальность российскому законодательству и российскому праву". "Здесь вообще понятие "закон"... Это как офицер ФСБ рассказывает, так он закон и трактует. А что касается присяжных, их сразу спросили: вы за кого - за Украину или за Россию? Их не спросили: вы за правду или за ложь?" - отмечал политзек.

Адвокат Дубровина, в свою очередь, рассказала, что Клыха после задержания пытали, а также подвергали воздействию психотропных препаратов. Клых не мог подписывать протоколы на следствии, поскольку руки у него были "полностью вывернуты", продолжила юрист. Однако признания, полученные под пытками, не были признаны недопустимыми доказательствами, и их зачитали присяжным. На основании этих признаний заседатели в Грозном выносили вердикт.

В сюжете ГТРК "Грозный", продолжила Дубровина, Карпюка и Клыха еще до вердикта безапелляционно называли участниками банды и убийцами солдат. В передаче утверждалось, что участие двух украинцев в боях в Чечне является "доказанным фактом", в несомненности которого убеждена "вся общественность".

Судьи удовлетворили ходатайства защиты о приобщении к материалам дела всех доказательств невиновности Карпюка и Клыха. На слушаниях в ВС Чечни Исмаилов отказался приобщить все эти документы. Однако на решение коллегии приложенные доказательства не повлияли.

Фото Дмитрия Борко:

На рассмотрение жалобы из Киева прибыла депутат Верховной рады Украины, бывшая военнопленная Надежда Савченко.

Съемка Дмитрия Борко:



В перерыве заседания сотрудники прокремлевских СМИ задавали Савченко провокационные вопросы, однако бывшая пленная ответила на них молчанием.



Вердикт присяжных по делу УНА-УНСО был вынесен 19 мая. Неделю спустя, 26-го числа, Исмаилов огласил приговор. Карпюк был объявлен виновным по части 1 статьи 209 УК РФ (организация банды), а Клых - по части 2 этой же статьи (участие в банде). Кроме того, обоих признали виновными по пунктам "в", "з", "н" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух или более лиц в связи с выполнением ими служебного долга, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и части 2 статьи 15 - пунктам "в", "з", "н" статьи 102 УК РСФСР (покушение на это же преступление).

Карпюка признали командиром, а Клыха - бойцом отряда "Викинг", который в декабре 1994 - январе 1995 года якобы вела бои с российскими военными в Грозном на территории президентского дворца, а также на площади Минутка и железнодорожном вокзале. В ходе боев, согласно фабуле дела, Карпюк и Клых "лишили жизни не менее 30 военнослужащих и не менее 13 военнослужащим причинили ранения различной степени тяжести". Еще одним эпизодом стало вмененное подсудимым участие во второй чеченской войне.

На суде ни Карпюк, ни Клых вину не признали, заявив, что показания на следствии дали под пытками. Все обвинение фактически строилось на показаниях рецидивиста Александра Малофеева, осужденного к более чем 20-летнему за двойное убийство в ходе разбойного нападения и страдающего рядом смертельных заболеваний. В ходе разбирательства защита продемонстрировала, что ход событий первой чеченской войны, изложенный в деле, противоречит фактам.

В действительности ни Карпюк, ни Клых до ареста не бывали в Чечне. Свидетели защиты, допрошенные в суде первой инстанции, утверждали, что и Малофеев в чеченских войнах участия не принимал.

16 июня стало известно, что Минюст Украины направляет в Россию запрос о выдаче Карпюка, а 23 июня - что такой же запрос направлен в отношении Клыха. Адвокат Ицлаев отмечал, что Карпюк при необходимости готов направить Владимиру Путину ходатайство о помиловании.

Позже летом Клых обратился с письмом к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. Он попросил ускорить переговоры об обмене граждан страны, осужденных в России по сфабрикованным политическим делам.

Позже в августе Заводской райсуд Грозного начал разбирательство по второму делу Клыха. Оно было сфабриковано весной по части 1 статьи 297 российского УК (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства), предусматривающей до четырех месяцев ареста. "Потерпевшим" по делу проходит прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Чечни Саламбек Юнусов, поддерживавший обвинение в процессе УНА-УНСО.

Поводом к новому преследованию политзека послужил инцидент, произошедший 20 февраля во время слушаний о продлении ему и Карпюку ареста. Когда Юнусов начал доказывать необходимость дальнейшего содержания политзеков в СИЗО, Клых начал перебивать чиновника ругательствами в его адрес.

Поведение Станислава Клыха в суде. Видео "Медиазоны":



Первоначально разбирательство вел судья Ахмед Имаев, однако затем рассмотрение дела поручили другому судье - Асламбеку Шаипову. Поскольку адвокат Висхан Басаев, защищающий Клыха по доверенности после отказа политзека от Дубровиной, не стал, в отличие от нее, добиваться вызова на слушания всех свидетелей, Шаипов завершил судебное следствие уже на втором заседании по делу. Прения сторон назначены на 31 октября. Тогда же намечено выступление Клыха с последним словом.
Комментарии 9 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
26.10.2016
статья Статьи по теме
Николай Карпюк (слева) и Станислав Клых. Фото: 112.ua, ВК-страница Клыха

Видео глаза колет

Мария Томак, 04.05.2016

В Верховном суде Чечни завершается процесс по делу УНА-УНСО. Судья упорно игнорирует все доводы защиты. К украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху применяли жестокие пытки. Им вменяют бандитизм и убийства российских военных во время чеченской войны. Между тем обвинение полностью развалилось. Украинская правозащитница Мария Томак представляет новые видеодоказательства.

Тамара Клых. Кадр Грани-ТВ

Родная сторона защиты

16.03.2016

Родственники украинских политзеков Николая Карпюка и Николая Клыха приехали в Грозный. Они должны были выступить свидетелями на процессе. В понедельник заседание Верховного суда Чечни по сфабрикованному делу УНА-УНСО не состоялось из-за болезни судьи. На четверг назначена апелляция на арест. Заключенных обещают доставить в суд. Мать Клыха, братья Карпюка и адвокаты - в видеорепортаже "Граней" из столицы Чечни.

Николай Карпюк (слева) и Станислав Клых. Фото: 112.ua, ВК-страница Клыха

Неуд за сочинение

Дмитрий Борко, 14.03.2016

Верховный суд Чечни отложил слушания по делу украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха. Судья заболел в тот самый день, когда в Грозный приехали правозащитники, 72-летняя мать Клыха и братья Карпюка. Украинцам вменяют в вину убийства российских солдат во время первой чеченской войны. Глава ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов убедительно показал в суде, что обвинение сочинялось в полном противоречии с фактами и с использованием Википедии.


новость Новости по теме
26.10.2016 Савченко приехала в Москву на апелляцию по делу Карпюка и Клыха →
22.10.2016 Судебное следствие по второму делу Клыха завершено →
26.09.2016 Апелляция на приговор по делу УНА-УНСО будет рассмотрена 26 октября →
06.09.2016 Защита Карпюка и Клыха: суд причастен к запугиванию присяжных →
23.06.2016 Минюст Украины направил в Россию запрос о выдаче Клыха →
16.06.2016 Украина направляет запрос о выдаче Карпюка →
26.05.2016 По делу УНА-УНСО Карпюк приговорен к 22,5 годам колонии, Клых - к 20 →
Фото и Видео
27111
Play own
В СИЗО за покемонов
27034
Play own
Годовщина приговора Сенцову и Кольченко
27040
Play own
Приговор Александру Поткину
26649
Play own
День Олега
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Запрос к Испании отозван
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
новость Медведева срочно вывезли из Сколкова
Дмитрий Медведев. Кадр "России 1"
новость Посол открестился от Киселева
МИД Венгрии. Фото: mfa.gov.hu
новость Хакеры: Мы взломали Суркова
Разворот загранпаспорта Владислава Суркова (фрагмент). Источник: cyberhunta.com
статья Вырезать, рвать горло!
в блоге В защиту ОНК
27474
РЕКЛАМА
Loading...
статья Шпионы и болтуны
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Венгрия возмущена пропагандой
Кадр передачи "Вести недели с Дмитрием Киселевым"
в блоге Государство и творчество
383
статья Хиллари обходит Трампа
Владимир Абаринов
в блоге Мы мощнее Америки
383
новость СКР: Зацепинг продвигается извне
Зацеперы. Кадр Пятого канала
статья Зачем вломились в Сирию?
в блоге Отчет перед королем
383
новость Новое дело против IKEA
ИКЕА. Фото с сайта www.sinor.ru
новость РКН заблокирует LinkedIn
Штаб-квартира LinkedIn. Фото: Википедия
новость Марш против ненависти запретили
Марш против ненависти. Фото с сайта Фонтанка.Ру
новость Германия: обыски у чеченцев
Полицейские во время обыска у чеченца в Зуле, Тюрингия. Фото: mdr.de
новость Гумпауза в обмен на гарантии
Алеппо.Фото: veteranstoday.com
статья Против народа
Александр Скобов