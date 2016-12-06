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новость Лидер УНА-УНСО Карпюк этапирован во Владимирский централ

06.12.2016
Апелляция по делу УНА-УНСО: Николай Карпюк на связи из СИЗО. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Апелляция по делу УНА-УНСО: Николай Карпюк на связи из СИЗО. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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Лидер УНА-УНСО Николай Карпюк, осужденный в России к сроку 22 с половиной года по сфабрикованному делу об участии в первой и второй чеченских войнах, в понедельник был этапирован из грозненского СИЗО-1 в тюрьму № 2 во Владимире (Владимирский централ). Факсимиле соответствующего уведомления, направленного и.о. начальника СИЗО-1 подполковником Зелимханом Бурсаговым адвокату Карпюка Докке Ицлаеву, поместил на своей ФБ-странице другой защитник политзека - Илья Новиков.

Как ранее передавало "РИА "Новости" - Украина", согласно приговору в тюрьме Карпюк должен отбыть до истечения 10 лет с момента похищения силовиками при въезде в Россию. Затем его переведут в колонию строгого режима.

Второй фигурант дела УНА-УНСО Станислав Клых, осужденный к 20 годам с отбыванием первых 9 лет в тюрьме, а остатка срока - также в колонии строгого режима, остается в грозненском СИЗО. Как можно предположить, Клых не будет этапирован, пока в силу не вступит приговор по его второму делу - об оскорблении прокурора Саламбека Юнусова. По этому обвинению политзеку был добавлен месяц к 20-летнему сроку.

Приговор по делу УНА-УНСО вынес 26 мая судья Верховного суда Чечни Вахит Исмаилов на основании вердикта присяжных. Карпюк был объявлен виновным по части 1 статьи 209 УК РФ (организация банды), а Клых - по части 2 этой же статьи (участие в банде). Кроме того, обоих признали виновными по пунктам "в", "з", "н" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух или более лиц в связи с выполнением ими служебного долга, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и части 2 статьи 15 - пунктам "в", "з", "н" статьи 102 УК РСФСР (покушение на это же преступление).

Карпюка объявили командиром, а Клыха - бойцом отряда "Викинг", который в декабре 1994 - январе 1995 года якобы вел бои с российскими военными в Грозном на территории президентского дворца, а также на площади Минутка и железнодорожном вокзале. В ходе боев, согласно фабуле дела, Карпюк и Клых "лишили жизни не менее 30 военнослужащих и не менее 13 военнослужащим причинили ранения различной степени тяжести". Еще одним эпизодом стало вмененное подсудимым участие во второй чеченской войне.

На суде ни Карпюк, ни Клых вину не признали, заявив, что показания на следствии дали под пытками. Все обвинение фактически строилось на показаниях рецидивиста Александра Малофеева, осужденного к более чем 20-летнему за двойное убийство в ходе разбойного нападения и страдающего рядом смертельных заболеваний. В ходе разбирательства защита продемонстрировала, что ход событий первой чеченской войны, изложенный в деле, противоречит фактам.

В действительности ни Карпюк, ни Клых до ареста не бывали в Чечне. Свидетели защиты, допрошенные в суде первой инстанции, утверждали, что и Малофеев в чеченских войнах участия не принимал.

Тем не менее 26 октября коллегия Верховного суда России в составе Петра Кондратова, Виктора Смирнова и Александра Ботина оставила приговор политзекам без изменений.

16 июня стало известно, что Минюст Украины направляет в Россию запрос о выдаче Карпюка, а 23 июня - что такой же запрос направлен в отношении Клыха. Адвокат Ицлаев отмечал, что Карпюк при необходимости готов направить Владимиру Путину ходатайство о помиловании.

Позже летом Клых обратился с письмом к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. Он попросил ускорить переговоры об обмене граждан страны, осужденных в России по сфабрикованным политическим делам.

У Клыха в результате пыток развилось психическое расстройство. Как рассказывала адвокат политзека Марина Дубровина, неадекватность ее подзащитного стала особенно заметна с января нынешнего года. Юрист неоднократно заявляла ходатайства об отправке клиента на стационарную психэкспертизу, однако неизменно получала отказ. В начале нынешнего года в некоей грозненской больнице - какой именно, неизвестно, - прошло лишь амбулаторное обследование политзека, по итогам которого он был объявлен здоровым.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
06.12.2016
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Николай Карпюк (слева) и Станислав Клых. Фото: 112.ua, ВК-страница Клыха

Видео глаза колет

Мария Томак, 04.05.2016

В Верховном суде Чечни завершается процесс по делу УНА-УНСО. Судья упорно игнорирует все доводы защиты. К украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху применяли жестокие пытки. Им вменяют бандитизм и убийства российских военных во время чеченской войны. Между тем обвинение полностью развалилось. Украинская правозащитница Мария Томак представляет новые видеодоказательства.

Тамара Клых. Кадр Грани-ТВ

Родная сторона защиты

16.03.2016

Родственники украинских политзеков Николая Карпюка и Николая Клыха приехали в Грозный. Они должны были выступить свидетелями на процессе. В понедельник заседание Верховного суда Чечни по сфабрикованному делу УНА-УНСО не состоялось из-за болезни судьи. На четверг назначена апелляция на арест. Заключенных обещают доставить в суд. Мать Клыха, братья Карпюка и адвокаты - в видеорепортаже "Граней" из столицы Чечни.

Николай Карпюк (слева) и Станислав Клых. Фото: 112.ua, ВК-страница Клыха

Неуд за сочинение

Дмитрий Борко, 14.03.2016

Верховный суд Чечни отложил слушания по делу украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха. Судья заболел в тот самый день, когда в Грозный приехали правозащитники, 72-летняя мать Клыха и братья Карпюка. Украинцам вменяют в вину убийства российских солдат во время первой чеченской войны. Глава ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов убедительно показал в суде, что обвинение сочинялось в полном противоречии с фактами и с использованием Википедии.


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