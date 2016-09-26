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Апелляция на приговор фигурантам дела УНА-УНСО Николая Карпюка и Станислава Клыха будет рассмотрена Верховным судом России 26 октября. Об этом "Граням" сообщили адвокаты политзеков Докка Ицлаев и Марина Дубровина. Начало слушаний в 9:40.

Сами осужденные будут участвовать в заседании по видеосвязи из СИЗО-1 в Грозном.

Как ранее передавал "Кавказ сегодня", в ВС дело Карпюка и Клыха поступило 20 сентября, а судье материалы передали 22-го.

Между тем назначенные на понедельник очередные слушания по второму делу Клыха - об оскорблении прокурора - не состоялись. Как пояснила "Граням" Дубровина, причина была технической: с момента поступления дела УНА-УНСО в Верховный суд именно эта инстанция дает спецчасти СИЗО разрешение на вывоз политзека из изолятора. Между тем Заводской райсуд Грозного, где слушается второе дело Клыха, не успел согласовать его доставку с Москвой и подсудимого на заседание не привезли.

Поэтому, несмотря на то что в этот раз на разбирательство явился "потерпевший" - прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Чечни Саламбек Юнусов, - а также был доставлен приводом ряд свидетелей - приставов Верховного суда Чечни, - слушания отложили.

Дата новых слушаний, заключила Дубровина, станет известна во вторник, 27 сентября.

Приговор по делу УНА-УНСО вынес 26 мая судья ВС Чечни Вахит Исмаилов на основании вердикта присяжных. Лидер этой партии Карпюк получил 22 с половиной года, а киевский журналист и преподаватель Клых - 20 лет строгого режима. Политзеки были объявлены виновными по полностью сфальсифицированному обвинению в участии в первой и второй чеченских войнах. На деле ни Карпюк, ни Клых до ареста даже не бывали в Чечне.

На следствии в результате пыток оба обвиняемых дали признательные показания. Однако на суде и тот и другой политзеки заявили о своей невиновности.

Обвинение основывалось главным образом на показаниях тяжело больного рецидивиста Александра Малофеева, который отбывает длительный срок за двойное убийство. При этом на суде было доказано, что, заявив о своем участии в чеченских войнах, Малофеев оговорил себя, а в действительности он также не бывал в Чечне.

16 июня стало известно, что Минюст Украины направляет в Россию запрос о выдаче Карпюка, а 23 июня - что такой же запрос направлен в отношении Клыха. Адвокат Ицлаев отмечал, что Карпюк при необходимости готов направить Владимиру Путину ходатайство о помиловании.

Позже летом Клых обратился с письмом к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. Он попросил ускорить переговоры об обмене граждан страны, осужденных в России по сфабрикованным политическим делам.

Между тем после пыток у Клыха начались нервные срывы. Один из таких срывов у политзека случился 20 февраля во время слушаний о продлении ему и Карпюку ареста. Когда прокурор Юнусов начал доказывать необходимость дальнейшего содержания политзеков в СИЗО, Клых начал перебивать чиновника ругательствами в его адрес.

После этого против политзека сфабриковали дело по части 1 статьи 297 российского УК (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства), предусматривающей до четырех месяцев ареста. Суд по второму делу Клыха начался в августе; его ведет судья Ахмед Имаев. Поскольку на предыдущее заседание 6 сентября не явились ни "потерпевший", ни свидетели, за исключением Ицлаева, Дубровина настояла, чтобы остальных свидетелей в суд доставили приводом.