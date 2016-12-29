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новость Приговор по второму делу Клыха подтвержден

29.12.2016
Станислав Клых в суде, 06.09.2016
Станислав Клых в суде, 06.09.2016
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Верховный суд Чечни в среду отклонил апелляцию по второму делу украинца-политзека Станислава Клыха - об оскорблении прокурора Саламбека Юнусова. Такую информацию сообщила на своей ФБ-странице украинская журналистка и правозащитница Мария Томак.

Приговор Клыху к 240 часам обязательных работ, замененным 1 месяцем колонии, вступил в законную силу. Суммарный срок, назначенный политзеку путем полного сложения этого приговора с приговором, ранее вынесенным по делу УНА-УНСО, составляет 20 лет 1 месяц.

В течение 10 дней после вручения Клыху уведомления о вступлении приговора в силу политзек должен быть этапирован из грозненского СИЗО-1 в тюрьму. Там украинцу в соответствии с приговором по делу УНА-УНСО предстоит пробыть до истечения 9 лет с момента его похищения в Орле. Затем Клыха переведут в колонию строгого режима.

На слушаниях в среду, сообщила Томак, адвокат в очередной раз ходатайствовал о проведении психиатрической экспертизы Клыха, а также об исследовании аудиозаписи с заседания по делу УНА-УНСО, на котором у политзека и произошел конфликт с прокурором, ставший поводом для возбуждения дела. Как и в суде первой инстанции, эти ходатайства были отклонены.

Приговор по второму делу Клыха вынес 21 ноября судья Заводского райсуда Грозного Асламбек Шаипов. Политзек был объявлен виновным по части 1 статьи 297 российского УК (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства).

Замену обязательных работ колонией Шаипов объяснил тем, что Клых уже отбывает 20-летний срок по делу УНА-УНСО. В соответствии с пунктом "г" части 1 статьи 71 УК (порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний) замена была произведена из расчета восемь часов за один день.

Сам политзек вину не признал.

Оба адвоката Клыха - защитник по соглашению Висхан Басаев и назначенный защитник, имя которого не уточнялось, - настаивали на том, что политзек страдает психическим расстройством и не осознает происходящее. Если бы подсудимый "давал отчет своим действиям, то не допустил бы данного высказывания" в отношении Юнусова, подчеркивали юристы.

О втором деле Клыха стало известно в начале апреля. Преследование политзека начали на основании протокола судебного заседания по делу УНА-УНСО в Верховном суде Чечни от 20 февраля. Клых и другой фигурант дела, Николай Карпюк, ранее были удалены из зала суда до начала прений. Однако на слушаниях 20 февраля рассматривался среди прочего вопрос продления обоим подсудимым ареста. Поэтому их доставили в суд.

Прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Чечни Юнусов, поддерживавший обвинение в процессе, начал доказывать необходимость дальнейшего содержания политзеков в СИЗО. Тогда Клых стал перебивать чиновника ругательствами в его адрес. В итоге обвиняемого вывели из зала.

На начальном этапе следствия по делу УНА-УНСО Клых подвергался пыткам. В результате его психическое здоровье серьезно пошатнулось. Как рассказывала адвокат Дубровина, защищавшая политзека по первому, а до середины октября - и по второму делу, неадекватность стала особенно заметна с января нынешнего года.

Юрист неоднократно заявляла ходатайства об отправке клиента на стационарную психэкспертизу, однако неизменно получала отказ. В начале нынешнего года в некоей грозненской больнице - какой именно, неизвестно, - прошло лишь амбулаторное обследование политзека, по итогам которого он был объявлен здоровым.

Приговор по делу УНА-УНСО вынес 26 мая судья Верховного суда Чечни Вахит Исмаилов на основании вердикта присяжных. Клых получил срок 20 лет с отбыванием первых 9 лет в тюрьме, а остатка срока - в колонии строгого режима. Карпюку дали 22 с половиной года, из которых первые 10 он также должен провести в тюрьме, а последующие - в колонии строгого режима.

Политзеки были объявлены виновными по полностью сфальсифицированному обвинению в участии в первой и второй чеченских войнах. На деле ни Клых, ни Карпюк до ареста даже не бывали в Чечне.

На следствии в результате пыток и психологического давления оба обвиняемых дали признательные показания. Однако на суде и тот и другой политзеки заявили о своей невиновности.

Тем не менее Верховный суд России 26 октября оставил приговор в силе.

16 ноября стало известно, что Клыха и Карпюка в грозненском СИЗО-1 посетили украинские консулы. Оба политзека подписали документы для подачи властями их страны жалобы в ЕСПЧ.

5 декабря Карпюк был этапирован отбывать срок в тюрьму № 2 во Владимире (Владимирский централ).

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29.12.2016

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