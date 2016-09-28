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Также: Политзеки, Тюрьма, Право, Акции протеста, Россия, Общество, Политика | Персоны: Ильдар Дадин

новость Политзек Дадин доставлен в карельскую ИК-7 в Сегеже

28.09.2016
Ильдара Дадина берут под стражу в зале суда. Фото Дмитрия Борко
Ильдара Дадина берут под стражу в зале суда. Фото Дмитрия Борко
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Гражданский активист Ильдар Дадин, осужденный по "митинговой" статье 212.1 УК к двум с половиной годам общего режима, доставлен отбывать срок в ИК-7 Карелии в городе Сегежа. Об этом написала в своем твиттере жена политзека Анастасия Зотова со ссылкой на администрацию колонии.

В 2011-2013 годах, после приговора по второму делу и до помилования Владимиром Путиным, в сегежской ИК-7 находился олигарх Михаил Ходорковский.

По информации блогера Олега Лурье, до прибытия Ходорковского ИК-7 "была известна по всем тюрьмам и пересылкам как одно из самых страшных мест для отбывания наказания". "Ярко выраженная красная зона, где ломали отказников, избивали до полусмерти, пытали и "перевоспитывали" жестоким режимом, - писал блогер в марте 2012 года. - Я лично видел, как на мурманском этапе в столыпине осужденный вскрыл себе вены, когда узнал, что его высаживают для дальнейшего отбывания наказания в Сегеже".

После доставки Ходорковского пытки в колонии, как утверждал Лурье, прекратились. Однако проект Gulagu.net в июле 2012-го сообщал противоположную информацию.

Приговор Дадину вступил в силу еще 31 марта ( Видео ВИДЕО), однако в колонию его не доставляли почти полгода. В апреле - июне политзек два месяца провел в петербургском СИЗО-4 "Лебедева", несмотря на то что предельный срок содержания осужденного на пересылке составляет лишь 20 дней. Затем активиста вернули в Москву.

Как выяснилось вскоре, это было сделано, чтобы допросить политзека по новому делу, открытому по статье 282 (возбуждение ненависти или вражды). Поводом для возбуждения дела стали записи 2014 года на ФБ-странице, зарегистрированной на имя Ильдар Дадин. Является ли этот аккаунт подлинной страницей активиста, неизвестно.

Допрос прошел 7 июля. Сообщалось, что Дадин проходит по делу свидетелем. В то же время адвокат Алексей Липцер не исключал, что процессуальный статус его клиента может быть изменен на подозреваемого или обвиняемого.

Тем не менее во вторник стало известно, что Дадина еще 29 августа увезли из Москвы, а на другой день доставили в СИЗО-2 в Вологде (Вологодский централ). При этом, однако, Зотова отмечала, что дело, по которому допросили ее мужа, закрыто так и не было.

7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина к трем годам общего режима ( Видео ВИДЕО). При этом прокурор запрашивала для активиста лишь два года общего режима. Дударь объявила Дадина виновным в участии в протестных акциях 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года.

Это был первый приговор по статье 212.1, включенной в кодекс в 2014 году.

31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок на полгода. В защите активиста на рассмотрении апелляционной жалобы участвовал адвокат Генри Резник. Он, так же как и адвокаты Липцер и Ксения Костромина, настаивал на оправдательном приговоре. Однако Борисова проигнорировала доводы защиты.

Сам активист вину не признал. На рассмотрении дела в суде, а позже на апелляции он заявлял об антиконституционном характере статьи 212.1. При рассмотрении апелляции он также требовал возбудить против Дударь дело по части 2 статьи 305 УК (вынесение заведомо неправосудного приговора к лишению свободы), предусматривающей от 3 до 10 лет колонии.

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28.09.2016
в блоге Блоги
7
Дмитрий Борко 01.04.2016
в блоге Подвиг Ильдара

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