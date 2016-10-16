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Также: Политзеки, Тюрьма, Право, Акции протеста, Россия, Общество, Политика | Персоны: Ильдар Дадин

новость Политзек Дадин помещен в ОСУОН

16.10.2016
Ильдара Дадина берут под стражу в зале суда. Фото Дмитрия Борко
Ильдара Дадина берут под стражу в зале суда. Фото Дмитрия Борко
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Администрация ИК-7 общего режима в карельском городе Сегежа поместила политзаключенного Ильдара Дадина в отряд строгих условий отбывания наказания (ОСУОН). Об этом сообщила на своей ФБ-странице жена политзека Анастасия Зотова.

О переводе мужа в ОСУОН Зотова узнала, прибыв к нему на свидание. Свидания жене политзека не дали, сославшись на то, что Дадин находится в ШИЗО: заключенным в ШИЗО свидания не положены. Передачи осужденным, находящимся в штрафном изоляторе, также не полагаются, однако инспектор колонии передачу принять согласилась.

Когда политзека посадили в ШИЗО, по какому обвинению и на какой именно срок, Зотовой выяснить не удалось. При этом она сделала правдоподобное предположение, что в изолятор Дадина отправляют не впервые: после первой отправки политзека едва ли перевели бы в ОСУОН.

Дадин осужден к двум с половиной годам колонии по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). Вменяемой вины он не признал.

О доставке Дадина в сегежскую ИК-7 стало известно 28 сентября. Эта колония имеет репутацию пыточной.

30 сентября президиум Мосгорсуда отклонил кассационную жалобу на приговор Дадину, поддержанную омбудсменом Татьяной Москальковой.

4 октября стало известно, что приговор активисту обжалован в ЕСПЧ. Как говорится в жалобе, Россия нарушила в отношении Дадина статьи 11 (свобода собраний и объединений) и 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции, а также статью 4 (право не привлекаться к повторному суду или наказанию) протокола № 7 к этой конвенции.

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16.10.2016

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