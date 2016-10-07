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Также: Госдума, Россия, Ближний Восток, Война, Политика, Мир, Парламент | Персоны: Леонид Слуцкий

новость Госдума проведет выездное заседание комитета в Сирии

07.10.2016
Леонид Слуцкий. Фото из личного твиттера
Леонид Слуцкий. Фото из личного твиттера
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Комитет Госдумы по международным делам в ближайшие месяцы может провести выездное заседание в Сирии. Как передает РИА "Новости", об этом сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.

По его словам, такая поездка поможет установлению более тесных отношений с парламентом САР и различными политическими силами. При этом Слуцкий подчеркнул, что эти планы нуждаются в консультациях с коллегами в Дамаске.

"Это требует, естественно, очень тщательной проработки. Если депутатам ехать в Сирию, то не ради того, чтобы ехать, а для того, чтобы завязать тесные отношения с коллегами, с представителями разных политических сил, реально проговорить возможность форсированного внутриполитического диалога и ему способствовать", - сказал Слуцкий.

"Если такая поездка состоится, то это должна быть поездка с максимальным эффектом. Мы не будем ничего форсировать, это дело совершенно не пожарное", - добавил парламентарий. Он не исключил, что такой визит может состояться до конца года.

12 октября Совет Федерации рассмотрит соглашение с Дамаском о размещении авиационной группы ВКС на территории Сирии. Ранее председатель комитета Совфеда по обороне Виктор Озеров отмечал, что сенаторы готовы одобрить документ.

Накануне возглавляемый Озеровым комитет рекомендовал ратифицировать соглашение о бессрочном размещении российской авиагруппы в Сирии. Российская авиационная группа размещена на территории САР по просьбе сирийской стороны и дислоцирована на аэродроме Хмеймим, который вместе с его инфраструктурой и необходимой территорией по согласованию сторон предоставляются в пользование России на безвозмездной основе, сообщается в пояснительной записке.

30 сентября стало известно, что Россия увеличила численность авиагруппы на базе Хмеймим за счет переброски дополнительных фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-34. По словам источника "Известий" в военно-дипломатических кругах, к перелету в Сирию подготовлены и штурмовики Су-25 "Грач", однако приказ об их отправке пока не отдан. При необходимости группировка ВКС будет усилена за 2-3 дня, отметил собеседник издания.

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07.10.2016

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