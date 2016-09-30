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новость Посольство России в США усилило меры безопасности

30.09.2016
Посольство России в США. Фото: russianembassy.org
Посольство России в США. Фото: russianembassy.org
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Посольство России в Вашингтоне усилило меры безопасности "из-за потенциальных акций экстремистов". Как передает ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе российской дипмиссии. При этом там уточнили, что ни о каких конкретных угрозах речи не идет.

"Мы в качестве меры предосторожности усилили меры безопасности", - сказал собеседник агентства. "Это превентивные меры", они "не связаны с какими-то конкретными угрозами", добавил он.

Кроме того, в посольстве рекомендуют российским гражданам "воздержаться от посещения массовых мероприятий", представляющих потенциальную опасность. В дипмиссии также призвали россиян проявлять бдительность.

Накануне российский МИД предупредил граждан России, находящихся за рубежом, о возможных нападениях. Как утверждается, ряд организаций, в том числе исламских, объявил 30 сентября Всемирным днем гнева и протеста. Ситуацию подогревает обострение обстановки в Алеппо. Поэтому после пятничных молитв, заявляет МИД, экстремисты могут начать нападения.

"В этой связи рекомендуем россиянам, находящимся или проживающим за рубежом, проявлять завтра разумные меры предосторожности, воздерживаться от посещения тех мест, где "гнев и протест" могут быть обращены против их достоинства и безопасности", = заключило ведомство.

По данным Сирийского центра мониторинга прав человека (SOHR) на 30 августа, за 11 месяцев с момента вступления Кремля в войну от российских ракетных и бомбовых атак погибли 3189 мирных жителей, в том числе 763 ребенка и подростка моложе 18 лет и 480 женщины старше 18. Общее же число погибших составило 8318 человек.

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30.09.2016

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