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новость Их, конечно, вернут

Рябков: Россия и США почти пришли к соглашению по вопросу о дипломатических дачах
18.07.2017
Посольская дача в Мэриленде. Кадр съемки wusa9.com
Посольская дача в Мэриленде. Кадр съемки wusa9.com
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Российская и американская стороны близки к решению проблемы так называемых посольских дач в США, хотя к окончательным договоренностям не пришли, сообщает CNN. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков по итогам трехчасовых переговоров с заместителем госсекретаря США по политическим делам Томасом Шэнноном в ответ на вопрос об урегулировании проблемы сказал журналистам: "Почти, почти".

Шэннон результаты встречи комментировать отказался.

В понедельник первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан, выступая на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам, подчеркнул, что администрация будет консультироваться с Конгрессом "перед тем, как реализовывать на практике соглашение с Россией". Представители Белого Дома на брифинге в понедельник не стал комментировать ситуацию, предложив за комментариями обращаться в госдепартамент. Между тем в заявлении российского МИДа по итогам переговоров Лаврова и Шеннона отмечается, что Москва готова принять ответные меры, если проблема не будет решена. "С российской стороны подчеркивалось, что если Вашингтон не устранит этот и другие раздражители, включая продолжающееся создание препятствий для деятельности наших дипломатических учреждений, за нами на основе принципа взаимности остается право на ответные меры", - подчеркнули в МИДе.

В конце декабря 2016 года власти США выслали из страны 35 российских дипломатов. Одновременно сотрудникам российской дипмиссии дали 24 часа на то, чтобы покинуть две посольские дачи в Нью-Йорке и Мэриленде. По словам предыдущего президента Барака Обамы, эти дачи использовались российской разведкой. Решение Обамы стало ответом на вмешательство Москвы в американскую президентскую кампанию и преследования американских дипломатов в России.

Во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге 7 июля вопрос о возвращении посольских дач в Нью-Йорке и Мэриленде поднимался, но решен не был, сообщали "Известия". Как отметили источники издания в МИДе, Москва надеется на результаты переговоров Рябкова и Шеннона.

14 июля заместитель помощника президента США Себастьян Горка сказал в интервью СNN, что возвращение России посольских дач возможно при условии ее "добросовестного поведения", в частности в Сирии. В Белом Доме хотят "дать шанс взаимодействию и сотрудничеству" с Москвой, отметил чиновник.

В тот же день официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что если США не отменят санкции против России за вмешательство в выборы, то Москва может не только симметричным образом выслать американских дипломатов, но и сократить численность сотрудников посольства США в Москве, а также конфисковать недвижимость посольства - дачу и склад.

В понедельник глава российского МИДа Сергей Лавров назвал "грабежом средь бела дня" поведение Вашингтона, ставящего условия для возврата дач. "Если это так, то это грабеж средь бела дня. Бандиты с большой дороги какие-то, получается, комментируют эту ситуацию. Как это так - отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы ее вернуть, действовать по принципу "что мое - то мое, а что твое - то поделим", - заявил Лавров.

Комментарии 12 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
18.07.2017
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