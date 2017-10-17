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новость Щит с рубильником

Для Росгвардии разработали щиты со встроенным электрошокером
17.10.2017
Учения Росгвардии. Фото: rosgvard.ru
Учения Росгвардии. Фото: rosgvard.ru
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Уже с конца 2018 года силовики будут использовать щиты со встроенным электрошокером. Об этом заявила гендиректор компании-разработчика "МАРТ Групп" Екатерина Столяревская, сообщает Интерфакс.

"Сейчас мы ждем в ближайшее время государственные испытания, а дальше это чисто бумажная работа. Если все будет хорошо, то ждем постановки на вооружение. Заинтересованность уже есть. Мы надеемся, что к концу 2018 года уже будут стоять на вооружении", - сказала Столяревская. - Заинтересовались (щитами. - Ред.) в первую очередь оперативные органы: ОМОН, подразделения Росгвардии, в рамках МВД тоже есть структуры, которые могли бы воспользоваться подобными изделиями"

За основу изделия взят щит из поликарбоната, который уже стоит на вооружении Росгвардии. "В ручку вставлена электроника, которая позволяет передавать электричество, как и обычный электрошок, на поверхность щита. По поверхности щита проходит разряд, это сделано для того, чтобы нельзя было выхватить при необходимости самого агрессивного противника остановить", - сказалапредставитель компании.

Столяревская уверяет, что разработка предназначена "не для оперативной работы на каких-то митингах, а более для спецопераций". Она отметила, что окончательное решение о применении щитов будет приниматься руководством правоохранительных органов.

В июле 2015 года "Известия" сообщали, что внутренние войска МВД, ныне входящие в Росгрардию, предполагается оснастить щитами с электрошокерами. Стоимость одного изделия - более 30 тысяч рублей. Внешняя сторона пластикового щита снабжена токопроводящей лентой, а с внутренней находится гнездо для электрошокера "АИР-107У". От этого гнезда на ленту подаются электрические импульсы. Также у щита есть прорезиненная подложка, которая защищает от удара током самого силовика.

Сам электрошокер, внешне напоминающий дубинку, дает импульсы напряжением 120 тысяч вольт. Как отмечается, электрошокеры Air Tiser, используемые американской полицией, имеют напряжение лишь 50 тысяч вольт. После 1 секунды воздействия шокером "АИР-107У" человеку придется приходить в себя 20 минут.

Кроме того, писало издание, российский электрошокер способен стрелять токопроводящими гарпунами на расстояние до 4 с половиной метра. Наконец, он пробивает слой одежды толщиной почти 2 сантиметра.

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17.10.2017
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