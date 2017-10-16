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Также: Амнистия, Право, Президент, Россия, Тюрьма, Общество, Политика | Персоны: Михаил Федотов

новость СПЧ предллагает провести к столетию революции уголовную и административную амнистию

16.10.2017
Михаил Федотов. Фото: president-sovet.ru
Михаил Федотов. Фото: president-sovet.ru
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Совет по правам человека передал в администрацию президента проект концепции административной и уголовной амнистии по случаю столетия русской революции. Об этом заявил председатель СПЧ Михаил Федотов, сообщает Интерфакс.

"Мы передали в администрацию наши предложения по концепции амнистии к столетию русской революции. Речь идет не об Октябрьской революции, а именно о революции 1917 года, которая началась в феврале 1917 года и закончилась в начале 1918 года разгоном Учредительного собрания", - сказал Федотов.

По словам главы СПЧ, амнистия предлагается не только уголовная, но и административная. "Административная амнистия - это отмена штрафов, еще не уплаченных", - пояснил Федотов. Он отметил, что это может касаться нарушений правил дорожного движения и миграционных правил.

Уголовная амнистия предлагается "в традиционном виде", отметил глава СПЧ. Под нее могут подпасть женщины, имеющие детей, женщины старше 55 лет, и мужчины старше 60 лет, а также ветераны войн и другие льготные категории.

В августе координатор Левого фронта Сергей Удальцов предложил провести широкую амнистию к столетию большевистской революции. "Мое предложение - освобождать всех, кто осужден за совершение преступлений, не относящихся к категории особо тяжких, и кому на момент объявления амнистии остается отбывать менее одного года лишения свободы, - писал Удальцов. - Считаю, что общественности надо добиваться реализации этих инициатив, в том числе путем проведения массовых мероприятий, круглых столов, конференций, сбора подписей и т.д.". 13 сентября у здания Госдумы координатора Левого фронта и его соратника Алексея Воронцова задержали при проведении пикета с требованием проведения амнистии. Обоих доставили в отдел полиции, но вскоре отпустили. "Никаких протоколов не составлялось - сотрудники полиции фактически признала, что произошло недоразумение", - написал Удальцов.

Предыдущая амнистия была объявлена 24 апреля 2015 года к 70-летию победы над Германией. Как заявил глава комитета Госдумы по законодательству единорос Павел Крашенинников, амнистия должна была затронуть 350 тысяч - 400 тысяч человек.Депутат Дмитрий Гудков предложил распространить эту меру также на лиц, осужденных по статье 212 УК (массовые беспорядки). Однако в ходе обсуждения эта поправка была отклонена. Таким образом, болотные узники по амнистии выйти не смоглит.

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16.10.2017
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Валерия Новодворская. Фото Граней.ру

Милость к падким

Валерия Новодворская, 20.12.2013

А чего же ожидало наше сиротствующее гражданское общество? Какой амнистии вы хотели для невиновных людей? Это уже какая-то роковая аксиоматика: власть не может признать свою ошибку по делам Arctic Sunrise и Pussy Riot. Надо дать ей возможность сохранить лицо, пусть будет амнистия. И вот вам и бросили обглоданную кость, как шелудивому псу.
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