Реклама

Из России смотрят на Назарбаева, а видят Путина. Он поступит так же? Иначе? Москву тоже переименуют? И, затаив дыхание, ждут 2024-го года. Все уперлось в 2024-й год! Вот тогда что-то произойдет и все переменится. Разумеется, к лучшему.

Ничего не произойдет. Ничего не переменится. Меняются сейчас в России губернаторы - и что? Ничего! Правит система, а не выдвиженцы. Президент России - это такой же губернатор одной супергубернии, не более того. Он представитель своей корпорации, диктатор по назначению. Возможно, даже не самый ужасный в своем кругу. Это, конечно, слабое утешение, но связывать надежды на политические перемены с заменой Путина другим человеком по меньшей мере наивно. Ждать часа Х или года 2024 расточительно и глупо.

Критики нынешнего российского режима демонизируют Путина, представляя его источником зла и воплощением худших политических традиций российской истории. Это упрощает картину и делает ее наглядной, но всякое упрощение страдает приблизительностью. Такая наглядность лишает зрителя ясного и точного взгляда на происходящее. Она фокусирует внимание общества на малозначительной детали, сбивает прицел. Замените мысленно Путина Сечиным или Шойгу, и вы увидите, что совершенно все равно, как будут звать президента России - Владимиром Владимировичем, Игорем Ивановичем или Сергеем Кужугетовичем. Замена одного функционера другим по внутреннему согласованию между членами властной корпорации в лучшем случае ни к чему хорошему не приведет.

Президентов надо менять, это важно. Но еще важнее, кто будет инициатором замены - власть или общество. Если общество, то есть шансы сломать авторитарную систему и вернуть страну на путь демократии; если сама власть - таких шансов нет.

В 90-х годах мы прошли срединным путем, доломав уже полумертвую советскую систему, но не настояв на подлинных реформах и допустив к управлению страной функционеров из старой партийной обоймы. Естественно, покатились обратно. Теперь имеем то, что имеем. В наказание за наивность, недальновидность и расчет на вечное русское "авось".

Что может случиться в 2024 году? Владимира Путина могут официально назначить национальным лидером, по образцу елбасы Назарбаева в Казахстане или аятоллы Хаменеи в Иране. Могут изменить Конституцию, перераспределив власть в пользу парламента и назначив Путина премьер-министром. Могут даже отправить Путина на покой, заменив его клоном "Путин 2.0", - и какая нам разница, кто он такой и как его будут звать? Путин может даже сам назначить себе преемника, как это сделал Назарбаев. Более того, старого диктатора могут напоить чаем с полонием, а его место займет новый. Это вызовет заметное оживление в обществе, и политологам долго будет о чем писать. Но это никоим образом не решит проблем страны. Поэтому нам надо ясно понимать, что в 2024 году ничего хорошего само собой не произойдет. Надежды на то, что случится чудо, беспочвенны. Не случится.

Единственное, с чем вынуждена считаться авторитарная власть, это с силой. Гражданское общество, которое заявляет о себе как о самостоятельной политической силе, способно добиться перемен. Для этого не надо ждать 2014 года в надежде, что это и будет то самое тонкое место, где непременно порвется. Спору нет, в такой момент легче добиться большего успеха, но уповать на него не стоит - это обстоятельство благоприятное, но не исключительное.

У России есть хороший опыт - опыт неудач. Не удалось в 90-х, потому что не хватило упорства и тщательности. Не удалось в 2012-м, потому что расслабились и доверились пустозвонам. Никому в Восточной Европе и бывшем СССР не удавалось твердо встать на путь демократии с первого раза. Разве что ГДР, воссоединившейся с федеральной республикой. Не всем удалось и со второго.

Изжить советское наследие нелегко. Рабство и в самом деле выдавливается по капле. Но если остановиться в ожидании чудесного года ожидаемых перемен и уповать на смену вождя, то свободы мы совершенно точно никогда не увидим даже на горизонте.