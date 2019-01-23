О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Победобесие
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/milshtein/m.274825.html | http://mirror715.graniru.info/opinion/milshtein/m.274825.html
Также: Мильштейн, Россия, Белоруссия, Колонки, Политика, Европа, Мир | Персоны: Илья Мильштейн, Настя Рыбка, Александр Лукашенко, Олег Дерипаска, Алексей Навальный

статья От папика до батьки

Илья Мильштейн, 23.01.2019
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
Реклама

Поразительное дело: еще в субботу следователи и прокуроры настаивали на том, что Анастасия Вашукевич, гражданка Беларуси, должна сидеть, и судья столичного Нагатинского райсуда Борисенко отправляла ее в ИВС "Зябликово". А вчера должен был решиться вопрос о мере пресечения, и мало кто сомневался в том, что Рыбку и наставника ее Лесли арестуют. Однако вчера никакого суда не было. Следствие почему-то не стало поддерживать ходатайство об аресте, и задержанных отпустили.

Теперь гадаем, почему так вышло. Причем сразу хочется сказать, что участью гр-на Кириллова общественность озабочена мало. Сутенер, он и есть сутенер. Нас волнует судьба милой эскортницы. Поплававшая на яхте, отмотавшая срок в тайской тюрьме, уложенная непонятными людьми в тележку для багажа в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, она была и продолжает находиться в центре мирового скандала. Скандала, в котором замешаны чуть ли не Трамп с Путиным, не говоря уж о простом зампреде правительства РФ Приходько и простом олигархе Дерипаске.

Не исключено, кстати, что именно бесконечный этот скандал, эти крики из транзитной зоны и судебного зала достигли Кремля и, гулко прокатившись по коридорам российской власти, заставили поморщиться ее высших представителей. А также бесчисленные посты и комменты в социальных сетях с призывами освободить несчастную Настю. То есть нельзя утверждать, что высшее начальство как-то слишком уж чувствительно к общественным протестам или с детских лет ранено женской долей, вспомним хоть Надю и Машу из Pussy Riot или Машу и Аню из "Нового величия". Но замечено все-таки, что мучить девочек у них нередко получается хуже, чем мальчиков. Прослеживается такая закономерность.

Вероятно, свою роль в освобождении узницы сыграл и Алексей Навальный с его удивительными способностями добывать разные секретные материалы. Вот и сейчас по итогам очередного расследования ФБК нам открылось, что дама и господа, похожие на людей из ближнего круга Дерипаски, оказывается, плотно занимались Рыбкой. Одни в беседе с англоязычным юристом выражали острую заинтересованность в том, чтобы девушку подольше держали в тайском узилище. Другого олигарх сурово отчитывал за то, что тот в пьяном виде разглашал ей некие тайны и номер личного телефона владельца "Русала".

Дополнительно Навальный намекнул, будто имеются у него и иные интимные записи, что-то насчет рейдерства, и все это могло возыметь действие на Дерипаску. Если и вправду жесткую посадку в Таиланде и в Шереметьево команде Лесли организовал раздосадованный олигарх, то в его же силах было и поспособствовать их освобождению. Имеется, впрочем, версия, что невезучий любовник Рыбки является главным пострадавшим в этой истории, затеянной врагами России для дискредитации Путина, Трампа, Приходько, Дерипаски, Манафорта и др., но это для наших слабых мозгов мысль совсем уж неподъемная. И так голова кругом.

Зато отдельным абзацем отметим, что стараниями Анастасии Вашукевич и ее, как бы сказать, друзей в хроники Союзного государства России и Белоруссии вписана новая, необычайно яркая страница. Дошло ведь до того, что за Рыбку, узнав о ее мучениях, вступился сам Александр Лукашенко. Неизвестно, звонил ли он по этому поводу своему уважаемому российскому партнеру, но МИДу распоряжение "немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси" отдал, и его министр иностранных дел уже отрапортовал. Приказ, мол, как всегда, выполнен "беспрекословно, качественно и в срок", и мы едва ли ошибемся, если предположим, что причастные к его исполнению награждены орденами. Все-таки не каждый день батьке приходится вытаскивать своих соотечественников из наших казематов. Чаще бывает наоборот.

Наконец, ради справедливости следует признать, что и Настя немало сделала для того, чтобы сперва сесть, а потом вырваться на волю. Вершительница своей судьбы, она уверенным шагом двигалась к бездне, соблазняя Дерипаску, снимая и записывая его на смартфон, сочиняя книжку, требуя жениться на ней и угрожая жениху сроком за изнасилование, желая познакомиться с Путиным... И она же, заглянув в пропасть и, хочется верить, вовремя отшатнувшись, в Нагатинском суде просила прощения у олигарха и обещала не публиковать какую-то "третью книгу" о своих похождениях. Пусть, говорила, Олег расслабится, и он, как видим, внял ее словам. Вчера Рыбку выпустили, и сегодня она более всего мечтает об одном: уехать домой.

Есть надежда, что мечта ее сбудется. Несмотря на то что по причине детского своего легкомыслия тщеславная героиня "рыбкагейта" задела интересы людей опасных и страшных. Но попытки ее наказать с их стороны обернулись такой стыдобищей, что усугублять этот позор они вряд ли станут, и в том залог ее нынешней неприкосновенности. Правда, вернувшись в родную Беларусь, Настя обещает и там навести шухер, включившись в политическую борьбу и устроив батьке конкурентную гонку на президентских выборах. Мы этого ей не посоветуем, опять-таки надеясь, что она прислушается к нашим добрым советам. Если сама не догадается, как ей до сих пор везло на яхтах и в тюрьмах.

Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 23.01.2019
новость Новости по теме
22.01.2019 Настя Рыбка и Алекс Лесли отпущены из полиции →
21.01.2019 ФБК: Преследование Рыбки заказал Дерипаска →
19.01.2019 Суд продлил срок задержания Насте Рыбке и Алексу Лесли →
17.01.2019 Рыбка и Лесли задержаны по прилете в Шереметьево →
17.01.2019 Настю Рыбку выслали в Москву →
27.02.2018 Рыбка: За выкуп из тюрьмы раскрою связи Трампа с Россией →
Фото и Видео
48321
Play own
Не отдадим Курилы: Гиркин, Чаплин и нацболы
48271
Play own
Украинские моряки: продление ареста
48150
Play own
2019. Берегите себя
48007
Play own
Мирный митинг облили мочой
Реклама


Выбор читателей
новость Трампу не дадут разрушить НАТО
Конгресс США. Фото: Википедия
статья Европа: кто во всем виноват
Николай Клименюк
новость Крым: гибель поставщиков Асада
Горящий танкер в Керченском проливе. Кадр Kerch.fm
новость Вторая вилла Соловьева
Вторая вилла Соловьева. Кадр видео ФБК
новость "Таблиги джамаат" в Крыму: сроки
Полицейские у дома Рената Сулейманова. Фото Эдема Семедляева
РЕКЛАМА
в блоге Ошибка гражданина Быкова
442
в блоге Подлость в деле "Сети"
48339
статья Габреляновские против чекистов
Илья Мильштейн
новость "Артподготовка": до 8 лет строгача
Слева направо: Олег Иванов, Сергей Озеров, Олег Дмитриев. Фото: rg.ru
новость Сибирь: на зону вместо Афганистана
Силовики у аэропорта в Ханты-Мансийске. Кадр Mash
новость Израиль снова атакует
Удар по батарее сирийской ПВО. Аэросъемка ЦАХАЛа
новость Попытка сбросить Мадуро
Каракас: кадр видеообращения военных, ночь на 21.01.2019
новость Байкал вместо Давоса
Олег Дерипаска. Фото: deripaska.ru
новость Путин: Хотим мир с Японией
Синдзо Абэ и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость Заполярье: крушение бомбардировщика
На аэродроме Оленья. Фото: avp23649.livejournal.com
новость Россия: Верим только власти
Кремль в тумане. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
статья Прочь из российского капкана
Виталий Портников. Courtesy photo
статья Стыд и гордость россиян
Илья Мильштейн
новость Гундяев: в академию пока рановато
Российская академия наук. Фото: Википедия
новость Чечня: как пытают геев
Пикет в Нижнем Новгороде. Фото И. Мясковского